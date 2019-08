Facebook endurece as regras para a propaganda política nos Estados Unidos

O Facebook anunciou na quarta-feira (28) que endurecerá suas regras em matéria de gastos publicitários políticos antes das eleições americanas de 2020, exigindo mais informação sobre os anunciantes para as mensagens relacionadas à campanha.

Trata-se da última iniciativa do Facebook para tentar de conter mensagens falsas ou manipuladoras. O Facebook já havia começado a exigir dos anunciantes políticos um documento que confirme sua localização e identidade, mas a nova regra exige que forneçam mais informação para demostrar que estão registrados em alguma instância federal americana.

“As pessoas devem saber quem tenta influenciar o seu voto e os anunciantes não deveriam poder ocultar quem paga os anúncios”, disse o Facebook em uma publicação em seu blog. O Facebook informou que as organizações que não se submeterem à verificação verão seus anúncios “parar” em meados de outubro.

Alertas

O sucesso do Facebook pode ser usado como forma de garantir a segurança dos cidadãos nos Estados Unidos. A rede social expandiu uma ferramenta que permite que autoridades locais emitam alertas à população quando houver alguma ameaça eminente ou algum tipo de emergência.

Com a novidade, o Facebook expande o acesso a todas as páginas elegíveis nos EUA até o final de 2019, oferecendo às autoridades de todo o país uma maneira de divulgar as informações urgentes.

A ferramenta faz com que posts de páginas de autoridades locais sejam significativamente amplificados quando marcados como um “alerta local”, alcançando até mesmo quem não curte a página. Assim, todas as pessoas na área afetada recebem um aviso sobre algum problema do qual elas precisam saber com urgência. A função estava em testes limitados desde 2018 e agora começa a chegar a mais páginas.

Ainda não há muitos detalhes sobre como vai funcionar essa parceria pela segurança pública entre Facebook e o governo americano. Como antes, equipes de emergência continuam podendo marcar um local como perigoso para garantir que o usuário veja se está realmente em um lugar seguro.

Em casos de clima perigoso e ameaça terrorista, o Facebook informará aos seus utilizadores assim que obtiver a informação. Agências que desejarem acessar os alertas locais poderão preencher um formulário e receber um aviso quando o recurso estiver disponível.