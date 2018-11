O Facebook ficou fora do ar nessa segunda-feira

O Facebook apresentou falha na tarde desta segunda-feira (12) e ficou fora do ar. Ao acessar a página, usuários foram presenteados com a mensagem de que algo estava errado e que a empresa já estava trabalhando para corrigir o problema.

O problema é generalizado, segundo o site Down Detector, que reconhece os momentos em que essas falhas acontecem graças ao forte fluxo de usuários pesquisando se um serviço está fora do ar. O pico de reclamações aconteceu a partir das 15h30min no horário de Brasília.

O mapa da plataforma também mostrou que os maiores focos de reclamações vieram do Brasil e dos Estados Unidos. Também foi possível perceber alguns pontos de reclamações na Europa.

Em contato com a reportagem, o Facebook confirmou o problema. “Hoje, um teste de rotina fez com que as pessoas tivessem problemas para acessar ou postar em todos os serviços do Facebook. Nós rapidamente investigamos e restauramos o acesso para todos. Lamentamos pelo inconveniente”, disse um porta-voz da empresa em comunicado.

