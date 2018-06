O Facebook lança um serviço de streaming de games para competir com o Twitch

Com o declínio constante da base de audiências mais jovens no Facebook, a rede social tenta minimizar os prejuízos com novas apostas para rivalizar com o Snapchat e o Instagram. Agora, ao que tudo indica, a plataforma que ir um pouco além, oferecendo um possível concorrente de serviços como Twitch e Youtube Gaming.

O Facebook lançou a versão experimental do “fb.gg”, uma espécie de serviço de streaming de games da rede social. O laytout remete muito aos concorrentes, com a seção gamer reunindo as transmissões em destaque e exibindo logo abaixo as categorias de conteúdos separadas pelos games mais populares do momento.

Além disso, há um espaço voltado exclusivamente para os streamers de destaque, que podem ser adicionados à lista de favoritos do usuário. Também há a opção de assistir aos principais conteúdos que seus amigos acompanharam recentemente.

Programa de parcerias e monetização

Outra novidade revelada foi o programa Facebook Stars, que visa uma parceria com os criadores de conteúdos de maior popularidade para monetização de seus respectivos canais no Facebook. O critério para ser um parceiro da plataforma é ter ao menos 100 seguidores e quatro horas de transmissões online nos últimos 14 dias.

Dessa forma, os espectadores podem fazer doações para apoiar os streamers e para desbloquear benefícios e conteúdos virtuais exclusivos, como emoticons, chats privados e a possibilidade de enviar reações e mensagens para os criadores de conteúdo.

Detalhes mais específicos sobre como o esquema de parcerias funcionará, a exemplo da divisão exata das receitas entre os parceiros e o Facebook, ainda não foram fornecidos pela rede social. No entanto, como a plataforma será lançada oficialmente neste domingo, dia 10 de junho, certamente tais informações serão especificadas em breve. Enquanto isso, o Facebook está enviando convites para diversos criadores de conteúdo famosos para ingressarem em sua nova plataforma de streaming de games.

O Twitch e o Youtube Gaming, principais concorrentes nesta área, já estão muito bem estabelecidos com uma base de usuários relativamente fieis; considerando isso, o Facebook tem um grande desafio pela frente se realmente quiser conquistar seu espaço nesse segmento.

