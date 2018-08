O Facebook lançou jogos em realidade aumentada para o Messenger

O Facebook lançou nesta quarta-feira, 8, jogos de realidade aumentada para as chamadas de vídeo do aplicativo Messenger. A partir de hoje estarão disponíveis dois novos jogos: um deles é um desafio em que ganha o usuário que aguentar mais tempo encarando os amigos no vídeo sem rir, e outro que permite que os usuários viajem em uma espaçonave. Será possível jogar com até seis pessoas ao mesmo tempo na chamada de vídeo.

Para jogar, é preciso ter a versão mais recente do aplicativo Messenger. Depois disso basta selecionar o usuário do amigo – ou então o grupo de conversas – e clicar no ícone superior da direita, que tem a opção de iniciar uma chamada de vídeo. Depois disso, o usuário deve clicar na figura da estrela e escolher o jogo que deseja jogar. As pessoas que forem convidadas para jogar receberão uma notificação. O jogo começa depois que as câmeras dos smartphones estiverem direcionadas para os rostos dos jogadores.

O Facebook, entretanto, não é primeiro que lança um jogo de realidade aumentada que usa os rostos dos usuários. O aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat também está apostando na tecnologia, e lançou em abril deste ano uma versão de jogo nesse estilo, chamado de Snappables. Segundo o site The Information, o Snapchat vai investir ainda mais em jogos.

Como o Messenger faz parte de uma rede de aplicativos do Facebook, é provável que a empresa use a nova tecnologia em outras redes sociais, como o Instagram, que já tem vários usuários usando chamadas de vídeo.

Instagram

A ligação em vídeo do Instagram permite que o usuário minimize a janela da conversa e continue navegando na rede social. Para ligar, basta clicar no botão de vídeo dentro da aba de mensagens privadas – isso significa que você só pode ligar para as pessoas com quem você tem uma conversa. Pessoas bloqueadas ou silenciadas não podem te ligar. Será possível conversar com até quatro pessoas ao mesmo tempo.

Novidades. A aba Explorar também mudou. Antes, ela mostrava os vídeos que podiam interessar o usuário, e tinha no topo da página Stories populares. Agora, o topo da página mostrará seções, chamadas de canais, segmentadas em temas, como artes, beleza, viagem e moda. Um dos canais é chamado “para você”, que tem uma seleção de conteúdos que interessam cada usuário. Cada categoria exibirá hashtags relacionadas ao assuntos.

Além disso, a rede social anunciou novos filtros para o Stories, que serão em realidade aumentada e serão feitos em parceria com terceiros. Os primeiros parceiros são Ariana Grande, BuzzFeed, Liz Koshy, Baby Ariel e a liga de basquete dos EUA, a NBA.

Expansão. O Instagram, que começou sendo uma rede social de fotos baseada em um feed, hoje oferece vários outros recursos. Hoje, os usuários do Instagram podem usufruir dos Stories – fotos que somem depois de 24 horas – de mensagens privadas, de transmissões ao vivo, do IGTV – plataforma que terá vídeos de longa duração e promete ser um rival do Youtube – e, agora, das chamadas de vídeo em grupo.

Na semana passada, a rede social anunciou que passou a marca de 1 bilhão de usuários, quando divulgou a criação da plataforma IGTV. Segundo uma estimativa feita pela consultoria Bloomberg Intelligence, o Instagram é avaliado em US$ 100 bilhões; além disso, a empresa pode chegar a 2 bilhões de usuários em 5 anos.

