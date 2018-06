O Facebook Messenger disponibilizou a tradução simultânea entre inglês e espanhol

O Facebook quer tornar a relação entre Estados Unidos e o México mais próxima, apesar dos esforços do governo pelo contrário. A empresa anunciou uma ferramenta que traduz automaticamente mensagens trocadas em espanhol e inglês entre usuários de ambos países.

A ideia havia sido apresentada em maio, durante a F8, conferência do Facebook para desenvolvedores, e seria uma ferramenta voltada para que empresas pudessem se comunicar de forma mais fácil com clientes do outro país.

O México é conhecido por ser um dos principais locais de montagens de produtos que são comercializados nos EUA. Chamadas de “maquiladoras”, algumas companhias do país latino recebem os produtos de fabricantes e apenas encaixam, montam ou empacotam em um sistema manufaturado. Assim, a relação comercial entre EUA e México é bastante frequente, o que justificaria tal ferramenta.

O Facebook, contudo, resolveu por expandir o projeto e liberar a ferramenta para usuários com contas não comerciais. Assim, quem é de quaisquer dos dois países passa a ter um botão “traduzir para inglês/espanhol” quando recebe uma nova mensagem.

Segundo porta-voz da rede, a proposta é de que em breve o mecanismo seja expandido para outras línguas e países, sendo que esta opção, no momento, está em fases de teste no México e Estados Unidos.

WhatsApp

Um novo recurso do WhatsApp, encontrado na sua versão oficial de testes, pode deixá-lo mais parecido com o Facebook Messenger. Durante uma conversa, figurinhas animadas aparecem como sugestões de envio no Messenger e isso chegará também ao WhatsApp, ainda sem uma data definida. A nova funcionalidade foi detectada pelo site WABetaInfo, que analisa versões preliminares do aplicativo no Android e no iPhone.

Apesar da semelhança em termos de métodos de interação por meio de animações, não haverá sugestão automática desses stickers, como são chamados em inglês. Em vez disso, será preciso acessá-lo manualmente, de acordo com algumas emoções, como tristeza, alegria, surpresa e amor.

Truque

Se você usa muito o WhatsApp, é possível que o aplicativo seja um dos que mais ocupam espaço no armazenamento do seu smartphone Android ou iPhone. Um recurso escondido nas configurações pode ajudar a liberar espaço na memória do seu celular.

Esse “truque” requer que você analise as suas conversas e encontre as que mais oneram seu smartphone. Ao encontrá-las, você terá que escolher entre manter ou não os dados delas. Uma vez apagados, você provavelmente vai perder informações que não tiverem sido devidamente salvas fora do aplicativo (as fotos, por exemplo, podem ser salvas em um serviço de backup na nuvem).

O caminho para liberar espaço na memória é parecido no Android e no iOS. É preciso acessar o menu de configurações logo na interface principal do aplicativo; selecionar “Dados e armazenamento”, depois “Uso de armazenamento”.

Nessa tela, você verá o quanto de espaço cada conversa ocupa no seu smartphone. Quanto maior o número de MBs, mais espaço ela toma no dispositivo. Tocando sobre uma conversa, você verá diversos dados sobre ela, incluindo a quantidade e o tamanho de fotos gifs, vídeos, áudios e documentos.

Na parte inferior dessa página, você verá a opção “Gerenciar mensagens” e é nela que você deverá tocar para escolher quais dados apagar. Se suas fotos já estiverem salvas em um serviço como o Google Fotos ou o Dropbox, removê-las do seu WhatsApp não será um problema.

Deixe seu comentário: