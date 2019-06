O Facebook Messenger testa um novo recurso que respeita o ritmo de resposta do usuário

O Facebook está tentando fazer com que seu mensageiro não perca a relevância em um mercado dominado pelo WhatsApp. A ideia da vez é, digamos, usar a preguiça das pessoas para fazer com que, mesmo não de imediato, elas troquem mais mensagens com o Messenger. A empresa está testando um novo botão para seu aplicativo no Android, permitindo que os usuários descartem as notificações para serem visualizadas posteriormente.

Com essa nova adição, os usuários podem visualizar uma nova mensagem recebida e deixar para respondê-la mais tarde sem depender unica e exclusivamente da memória. Os usuários agora têm um botão extra no cartão de notificação do mensageiro para “Lembrar em uma hora”. O Facebook Messenger irá definir um lembrete para aparecer dentro de uma hora, notificando-o novamente sobre a mensagem em questão.

Agora, embora o Android tenha seu próprio recurso nativo de “adiar uma notificação por uma hora”, que funciona em qualquer aplicativo, a implementação do Facebook envia um lembrete que será acionado em todos os seus dispositivos com um aplicativo do Messenger — ou seja, você pode ler uma mensagem no smartphone, pedir para ser lembrado sobre ela em uma hora, e então receber a notificação novamente no seu tablet.

Este recurso, pelo menos por enquanto, está disponível apenas para a versão beta do Facebook Messenger, e não há garantias de que ele será levado à versão geral do aplicativo.

Integração

O WhatsApp começa a apresentar os primeiros indícios de uma maior integração com a plataforma do Facebook. Isso porque o mensageiro recebeu uma atualização em sua versão beta que trouxe dois recursos surpresa para os usuários.

De acordo com relatos do site WABetaInfo, a primeira novidade está bem visível na guia de Status. Agora, o usuário do mensageiro ganha a possibilidade de compartilhar suas fotos ou vídeos diretamente com o Stories do Facebook.

O recurso está presente na versão 2.19.151 do aplicativo para Android e ainda não pode ser ativado por usuários comuns. Mesmo assim, a primeira captura de tela já deixa bem claro o teor da novidade. Confira o novo botão de “Adicionar ao Facebook Stories”:

Outro recurso escondido, mas que também já está em desenvolvimento é a leitura de QR Code. Para quem ainda não ouviu falar, já faz algum tempo que o WhatsApp vem procurando uma maneira de facilitar a forma como os usuários interagem entre si.

Ao adicionar a funcionalidade de QR Code, o mensageiro agora deve usar esse recurso para que o processo de adicionar um contato seja ainda mais simples. Para isso, bastará apenas escanear o código do amigo em seu smartphone. O mecanismo é algo parecido com o que temos no Snapchat e no Facebook Messenger.

Por enquanto, ainda não há uma previsão de liberação das novidades para o público. De toda forma, o WhatsApp segue testando os recursos e também corrigindo uma série de bugs e instabilidades da versão beta no Android.

