O Facebook ofereceu 40 milhões de reais para exibir um reality show sobre a vida de Cristiano Ronaldo

Fora do Mundial da Rússia, Cristiano Ronaldo retomou as negociações com a empresa de Mark Zuckerberg para estrelar um programa no Watch, plataforma de vídeos criada pelo Facebook para concorrer com YouTube, Netflix, Amazon Prime e outros gigantes do segmento. As informações são dos portais de notícias Terra e UOL.

Os produtores querem gravar um reality show de 13 episódios sobre a intimidade do craque. Mostrar suas mansões, os carros, o closet, os rituais de beleza, o treinamento físico e, claro, flagrar momentos de CR7 com a atual namorada, a modelo e influenciadora digital argentina Georgina Rodríguez.

Decidido a produzir conteúdo exclusivo com celebridades planetárias, o Facebook ofereceu ao jogador 10 milhões de dólares (aproximadamente 40 milhões de reais) pela primeira temporada da atração. Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais populares no Facebook, com 120 milhões de seguidores.

Cristiano Ronaldo e o Facebook já são parceiros em outro projeto: uma série sobre futebol para o público infanto-juvenil. O capitão da Seleção portuguesa será produtor-executivo e fará uma participação especial.

A maior rede social do mundo, com 2,3 bilhões de usuários, foi bem-sucedida em seu primeiro teste de produção documental para a internet.

Em janeiro, o Facebook lançou no Watch a websérie Tom vs Time, sobre a vida de Tom Brady, quarterback do New England Patriots e marido da top Gisele Bündchen.

Os 6 episódios geraram ótima repercussão e animaram a cúpula da companhia a realizar novos (e milionários) investimentos em audiovisual.

Na imprensa lusa, o reality show de Cristiano Ronaldo está sendo comparado ao das webcelebs norte-americanas Kardashians, no ar há 11 anos.

O formato é o de uma novela da vida real com muito glamour, um pouco de comédia e pitadas de drama. Sucesso garantido, mesmo quando o conteúdo se revela monótono.

Férias

O atacante Cristiano Ronaldo parece já estar com a cabeça longe da Copa do Mundo após eliminação nas oitavas de final. Nesta segunda-feira (9), o craque da seleção portuguesa publicou uma foto nas redes sociais curtindo férias ao lado da namorada Georgina Rodríguez e do filho Cristiano Ronaldo Júnior.

No último domingo, Georgina já havia compartilhado imagens do momento de folga em família e aproveitou para postar uma foto em clima de romance com o português. Portugal foi eliminado do Mundial na Rússia após derrota por 2 a 1 para o Uruguai nas oitavas de final da competição.

CR7 se despediu da competição com quatro gols em quatro jogos. Enquanto curte o período de férias, Cristiano Ronaldo também convive com as especulações sobre o seu futuro. O atacante é apontado em possível transferência para a Juventus, da Itália, após oito temporadas no Real Madrid.

As especulações sobre o futuro de Cristiano Ronaldo deram o tom na imprensa esportiva europeia nesta segunda-feira. Uma delas, do jornal britânico “Daily Express”, dava conta de que Real Madrid e Juventus chegaram a um acordo pela transferência e que o anúncio do negócio seria feito em 48 horas.

Os valores da transação seguem como o que vem sendo ventilado: 100 milhões de euros serão pagos pela Velha Senhora ao clube espanhol, onde Cristiano Ronaldo chegou por 90 milhões em 2009.

De acordo com a publicação, o Real Madrid já estaria satisfeito com a negócio, faltando apenas Cristiano Ronaldo e seu empresário – Jorge Mendes – acertarem alguns detalhes com o clube espanhol.

