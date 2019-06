Facebook quer pagar usuários para vigiar concorrentes

O Facebook quer monitorar seus concorrentes e pretende pagar os usuários por essa ajuda. A rede social apresentou na terça-feira um novo aplicativo de pesquisa chamado Study que vai coletar dados sobre os celulares que outros aplicativos são baixados, que recursos são usados nesses aplicativos e quanto tempo o usuário passa neles. A empresa diz que vai promover o Study por meio de anúncios tanto em sua rede quanto em outras mídias e que apenas usuários com mais de 18 anos poderão participar. As informações são do jornal Extra.

A companhia anunciou ainda que pretende compensar aqueles que baixarem o Study, mas não deu detalhes sobre como isso será feito. Por enquanto, o aplicativo só estará disponível nos EUA e na Índia.

Esse tipo de pesquisa não é novidade para o Facebook, que a usa para monitorar concorrentes, se informar sobre novas tendências ou mesmo identificar startups populares para futuras aquisições.

O Study, porém, promete ser mais transparente que algumas das iniciativas anteriores do Facebook. No início deste anos, a empresa teve de encerrar uma pesquisa semelhante quando se descobriu que estava recolhendo informações de adolescentes. Por esse motivo, o aplicativo Facebook Research foi removido da Apple App Store. Coincidência ou não, o Study só estará disponível para o sistema Android .

Mercado de anúncios

A indústria de publicidade na internet dos Estados Unidos deverá atingir 160 bilhões de dólares em 2023 ante 107 bilhões de dólares ano passado, liderada por categorias de rápido crescimento como vídeo em celulares, com o Google, da Alphabet, e o Facebook controlando firmemente o mercado, disse a consultoria PwC na última semana.

Os dois gigantes da tecnologia comandaram cerca de 60% do mercado norte-americano de publicidade na internet em 2018, segundo o relatório, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. O YouTube do Google domina os vídeos online, enquanto o Facebook expande seu serviço de vídeos chamado de ‘Watch’ e adiciona opções de publicidade.

O Google e o Facebook estão atualmente sob vigilância de reguladores norte-americanos quanto a possíveis preocupações com a legislação antimonopólio, assim como as gigantes da tecnologia Apple e Amazon.

A operadora norte-americana de telefonia móvel AT&T, apesar de ter gasto 85 bilhões de dólares para a empresa Time Warner se transformar em uma empresa de mídia e publicidade, conseguiu conquistar participação de mercado de apenas um dígito, segundo a PwC.

Conseguir uma participação neste mercado é difícil porque as plataformas devem ter recursos novos e específicos, bem como algum grau de tecnologia emergente, disse CJ Bangah, diretora da PwC. Uma vantagem que as empresas de telecomunicações como a AT&T têm sobre o Google e o Facebook é que elas se beneficiarão do 5G, a rede sem fio de próxima geração que deve trazer a tecnologia como carros autônomos para a realidade.

“A oportunidade criada para os provedores de telecomunicações é que eles sabem onde os consumidores estão, eles estão se beneficiando do 5G e sabem em quais aplicativos os consumidores passam mais tempo”, disse ela.

A Amazon, maior varejista online dos Estados Unidos, conseguiu ganhar terreno no último ano, embora também tenha participação de mercado de apenas um dígito, disse a PwC.

