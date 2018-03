O Facebook suspendeu uma empresa de consultoria eleitoral que trabalhou na eleição de Donald Trump

O Facebook Inc anunciou a suspensão da empresa de consultoria Strategic Communication Laboratories (SCL) e sua empresa de análise política de dados, a Cambridge Analytica, depois de descobrir que elas violaram as suas políticas.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a Cambridge Analytica colaborou com a equipe que trabalhou na eleição de Donald Trump e no Brexit, analisando dados de milhões de usuários da rede social para criar um software capaz de prever e influenciar a escolha dos eleitores.