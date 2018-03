O Facebook vai introduzir novos controles de privacidade após o escândalo de dados

O Facebook, envolvido em um enorme escândalo de dados que reduziu em mais de US$ 100 bilhões seu valor de mercado, anunciou nesta quarta-feira (28) uma série de mudanças que está promovendo para dar aos usuários mais controle sobre a privacidade de seus dados.

Antes da entrada em vigor de uma lei de proteção de dados da União Europeia em maio; a rede social adicionará um novo menu “Atalhos de privacidade”; que permitirá; que os usuários revisem e excluam o que foi compartilhado; além de recursos que permitem baixar os dados e movê-los para outro serviço.

“A semana passada mostrou o quanto ainda precisamos fazer para aplicar nossas políticas; e ajudar as pessoas a entender como o Facebook funciona e as escolhas que elas têm sobre seus dados”, afirmaram a vice-presidente e diretora de Privacidade, Erin Egan; e Ashlie Beringer, vice-presidente e vice-conselheira geral do Facebook, em um post no blog.

“Então, além dos anúncios de Mark na semana passada – reprimir o abuso da plataforma do Facebook; fortalecer nossas políticas e tornar mais fácil para as pessoas revogarem a capacidade dos aplicativos de usar seus dados; estamos dando mais passos nas próximas semanas para dar às pessoas mais controle sobre sua privacidade.”

Aplicativos

Antes, ao usar um aplicativo conectado ao Facebook, como o calendário que mostra as datas de aniversários de amigos ou aquele que usa fotos para fazer uma brincadeira, era permitido que as pessoas fizessem login e compartilhassem quem eram seus amigos e algumas informações a respeito deles. O Facebook passou então a exigir que os desenvolvedores pedissem permissão às pessoas antes de acessar os dados de que precisavam para rodar seus aplicativos.

Sempre que um jogo, aplicativo ou site é aberto a partir do Facebook, ele fica registrado. Para saber quais são eles e como removê-los, siga o passo a passo:

1 – clique em “Configurações”. No site, fica no alto, à direita.

2 – Do lado esquerdo, selecione a opção “Aplicativos”. Ali estão todos os que têm acesso às suas informações.

3 – Para remover qualquer um deles, passe o mouse em cima de cada ícone: vai aparecer um X. Aperte para deletar. Mesmo apagando esses aplicativos, é possível que o desenvolvedor já tenha armazenado alguns dados e, para eliminá-los, é preciso entrar em contato com os desenvolvedores e solicitar sua eliminação.

Brasil

O Brasil pode ter reflexos desse problema, mesmo que os perfis obtidos pela Cambridge Analytica tenham sido dos Estados Unidos. Isso porque a empresa brasileira CA Ponte é sócia da britânica e já estaria em negociações com candidatos a governos estaduais e ao Senado para as eleições de 2018.

Um dos problemas é que o Facebook guarda muitas informações dos usuários, como parentesco, locais que frequenta, quem são os amigos com quem mais convive. Para controlar as informações partilhadas com aplicativos, é possível limitar a obtenção de dados, remover apps da conta e desativar programas no seu perfil do Facebook.

Outra maneira de proteger os dados é minimizar a exploração de informações pessoais por anunciantes. Assim, o Facebook mostra apenas anúncios com foco em informações básicas como gênero e idade. No caso de campanhas políticas, os posts patrocinados não vão aparecer no feed.

Para isso, veja o passo a passo: 1 – Clique em “Configurações” do lado direito do site; 2 – No menu do lado esquerdo, aperte “Anúncios”; 3 – Nas preferências, escolha “Configurações de anúncios”. E marque as opções “não”, “não” e “ninguém”.

Deixe seu comentário: