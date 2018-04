O Facebook vai pagar por denúncias de mau-uso de dados da rede social

Em um anúncio voltado aos desenvolvedores que criam aplicativos com dados da rede social, o Facebook informou que está organizando uma iniciativa para recompensar financeiramente quem denunciar aplicativos conectados ao Facebook que estiverem usando dados de usuários de forma incorreta.

Os detalhes da medida ainda estão sendo definidos e devem ser finalizados nas próximas semanas.

O Facebook já possui um programa de “bug bounty” que recompensa pesquisadores de segurança que identificarem falhas na rede social. Quem encontra vulnerabilidades pode informar os detalhes do problema ao Facebook, que avalia se a brecha se enquadra no programa. Em caso positivo, a rede social define um prêmio em dinheiro para recompensar a denúncia.

Em 2017, o Facebook Bug Bounty pagou um total de 880 mil dólares, ou cerca de 2,9 milhões de reais, por mais de 400 relatos válidos de vulnerabilidades (o Facebook não divulgou o número exato relatos válidos).

Hoje, porém, a segurança de aplicativos conectados ou o uso indevido de dados por eles não se enquadra no programa de “bug bounty” do Facebook. Quando a nova regra estiver valendo, usuários poderão fazer denúncias contra aplicativos como o “this is your digital life”, o pivô do escândalo da Cambridge Analytica. Dados de 50 milhões de usuários coletados por esse aplicativo para fins supostamente acadêmicos foram repassados de forma irregular e usados em marketing político.

No mesmo anúncio aos desenvolvedores, o Facebook reiterou outras medidas que já foram anunciadas pela rede social, como a auditoria em todos os aplicativos que acessaram grandes quantidades de informações e o envio de notificações a todos os usuários de aplicativos que forem banidos por irregularidades.

Brasil

O Brasil pode ter reflexos desse problema, mesmo que os perfis obtidos pela Cambridge Analytica tenham sido dos Estados Unidos. Isso porque a empresa brasileira CA Ponte é sócia da britânica e já estaria em negociações com candidatos a governos estaduais e ao Senado para as eleições de 2018.

Um dos problemas é que o Facebook guarda muitas informações dos usuários, como parentesco, locais que frequenta, quem são os amigos com quem mais convive. Para controlar as informações partilhadas com aplicativos, é possível limitar a obtenção de dados, remover apps da conta e desativar programas no seu perfil do Facebook.

Outra maneira de proteger os dados é minimizar a exploração de informações pessoais por anunciantes. Assim, o Facebook mostra apenas anúncios com foco em informações básicas como gênero e idade. No caso de campanhas políticas, os posts patrocinados não vão aparecer no feed.

Para isso, veja o passo a passo: 1 – Clique em “Configurações” do lado direito do site; 2 – No menu do lado esquerdo, aperte “Anúncios”; 3 – Nas preferências, escolha “Configurações de anúncios”. E marque as opções “não”, “não” e “ninguém”.

Deixe seu comentário: