O Facebook vai permitir que as pessoas que usam a rede social avaliem os anunciantes

O Facebook informou na terça-feira (12) que permitirá que os usuários avaliem as empresas que anunciam na rede social e possivelmente banirá aquelas que receberem mais feedback negativo. As informações são da agência de notícias Reuters.

A medida visa reprimir as empresas cujos anúncios induzem os usuários a comprar produtos ou serviços de baixa qualidade ou empresas que não entregam os produtos nos prazos declarados.

Os usuários do Facebook podem deixar comentários para os anúncios exibidos na guia “atividade de anúncios”, disse a empresa em uma publicação no blog.

Os anunciantes terão a chance de melhorar antes que sejam tomadas outras medidas, o que pode incluir uma redução na quantidade de anúncios que determinada empresa pode executar.

“Acreditamos que essa ferramenta dará às pessoas mais confiança nos negócios com os quais elas interagem e ajudará a responsabilizar as empresas pelas experiências que elas oferecem aos clientes”, afirmou o Facebook.

Essa é uma das muitas mudanças da maior rede de mídia social do mundo para melhorar a experiência e engajamento do usuário depois que foi envolvida em um enorme escândalo em que milhões de dados de usuários foram acessados indevidamente por uma consultoria política.

O Facebook se autointitula “um serviço suportado por publicidade” e exige que as pessoas aceitem anúncios direcionados como condição para usar sua plataforma.

Novos controles

O Facebook está instalando novos controles para informar melhor seus membros sobre o modo como as empresas os estão abordando com publicidade, no mais recente passo para conter o clamor público sobre o mau uso dos dados de usuários pela empresa.

A partir de 2 de julho, o Facebook exigirá pela primeira vez que os anunciantes informem seus usuários se os chamados data brokers forneceram informações que os levaram a ser abordados com um anúncio.

Data brokers são empresas que coletam informações pessoais sobre consumidores e as vendem para profissionais de marketing e outros negócios.

O Facebook também criou novos procedimentos para tratamento de nomes de clientes potenciais fornecidos por data brokers. Os anunciantes que quiserem fazer upload de listas dessas propagandas na plataforma do Facebook terão primeiro que prometer que o fornecedor de dados obteve qualquer consentimento legalmente exigido desses consumidores.

O Facebook diz que as novas políticas criarão mais transparência para os usuários e exigirão mais responsabilidade dos anunciantes.

“Não estamos assumindo uma posição sobre se os dados de terceiros são inerentemente bons ou ruins”, disse Graham Mudd, diretor de marketing de produto do Facebook. “Estamos assumindo uma posição sobre a importância de ter o direito de usar os dados e para que eles tenham sido adquiridos com responsabilidade”.

As novas políticas são o segundo grande empurrão do Facebook neste ano para reforçar a política em relação aos data brokers.

Em 28 de março, o Facebook passou a banir os data brokers de sua plataforma como parte dos esforços para melhorar sua imagem. Mas a empresa rapidamente suavizou sua postura depois que grandes profissionais de marketing ameaçaram retirar seus anúncios do Facebook, de acordo com três pessoas familiarizadas com a decisão.

Os anunciantes disseram que as restrições aos data brokers prejudicariam sua capacidade de direcionar seus anúncios para clientes com maior probabilidade de comprar seus produtos.

