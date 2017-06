O feriado de Corpus Christi registrou menos mortes no trÃ¢nsito

A 75ª edição da Operação Viagem Segura de Corpus Christi encerrou-se à meia-noite de domingo (18) com quase 45 mil veículos fiscalizados e 12 mil autuações. Desde a zero hora da quarta-feira (14), foram recolhidos 1,2 mil veículos e 218 carteiras de habilitação irregulares. O feriado contabilizou menos mortes no trânsito em comparação com o ano passado. Foram dez vítimas fatais em cinco dias (médias de duas mortes por dia).

Esse número representa menos da metade das mortes ocorridas no local do acidente de 2016, quando 22 pessoas perderam a vida em cinco dias (redução de 54,5%), que chegaram a 35 com o acompanhamento dos feridos nos 30 dias pós-acidente. Em 2015 foram 38 vítimas no mesmo período. A operação deste ano também contabilizou 162 feridos nas vias municipais e rodovias gaúchas neste feriado. No total, foram 188 acidentes.

Os órgãos de fiscalização aplicaram 3.541 testes de etilômetro e autuaram 105 condutores por embriaguez, dos quais 43, além de responderem por infração administrativa, foram enquadrados em crime de trânsito e encaminhados à delegacia. Outros 86 foram autuados por recusa ao teste do etilômetro. Todos esses 191 condutores sofrerão as sanções administrativas do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro: multa de 2.934,70 reais e suspensão do direito de dirigir por um ano (além da retenção do veículo e do documento). Em caso de reincidência em um ano, aplica-se a multa em dobro e é instaurado o Processo de Cassação do Direito de Dirigir em desfavor do infrator.

Sobre a Viagem Segura

A Operação Viagem Segura, que completou 15 anos de atividades no último feriado de 15 de novembro, é um dos principais programas de segurança no trânsito do Rio Grande do Sul, contabilizando, desde o feriado da Proclamação da Republica de 2011, mais de 4,9 milhões de veículos fiscalizados. O resultado foi a autuação de 829,8 mil infrações, o recolhimento de quase 80,1 mil veículos e 21,5 mil CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação). Foram aplicados 167,6 mil testes de etilômetro, que registraram mais de 16,2 mil infrações por alcoolemia, incluindo aqui 1,5 mil autuações por recusa.

A operação congrega os esforços de Detran/RS (Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul), PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar), CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) e Polícia Civil para reforçar a fiscalização e promover ações de conscientização com o apoio de ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Cetran/RS, Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), Metroplan, SindiCRD, órgãos de trânsito municipais (EPTC, na Capital), Fecam, Setcergs e Lions Club.

