O Feriado Farroupilha deve levar 70 mil veículos da Região Metropolitana ao Litoral gaúcho pela Freeway

A concessionária CCR ViaSul, responsável pela operação da rodovia BR-290, estima que aproximadamente 70 mil veículos deixem a Região Metropolitana de Porto Alegre em direção ao Litoral gaúcho, pela Freeway, devido ao Feriado Farroupilha, comemorado nesta sexta-feira, 20 de Setembro. Já nesta quinta-feira, a expectativa é de que 40 mil carros cruzem a praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, rumo às praias.

Para evitar transtornos e acúmulo de veículos em um mesmo período, a concessionária sugere que, se possível, os motoristas viajem até as 16h e após as 22h de quinta ou então após as 13h de sexta. No retorno, domingo, a recomendação é de que o deslocamento para a Capital seja feito com os mesmos horários de quinta.

A fim de colaborar com a fluidez na rodovia, a CCR informa que haverá, se necessário, o uso do acostamento como faixa adicional entre Gravataí e Osório na ida e retorno do litoral. A liberação será feita em ação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e comunicada por meio da sinalização já existente, com luzes amarelas piscantes e placas dispostas em cavaletes, posicionadas junto à rodovia, avisando a liberação, bem como a velocidade máxima permitida no acostamento, que será de 70 km/h.

Além disso, a concessionária ressalta que terá reforço operacional para atender a demanda de tráfego na Freeway e BR 101 como guinchos leves e viaturas de inspeção. Ao todo, 24 veículos estarão disponíveis ao atendimento nesses trechos. As praças de pedágio de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha também terão equipes reforçadas para, se necessário, antecipar a cobrança da tarifa do pedágio com a operação papa fila, possibilitando mais agilidade e fluidez na passagem pelas cabines.

Obras

Em função do feriado, algumas intervenções no trecho concedido sofrerão alterações. Na BR-386, as obras de pavimento serão paralisadas entre as 14h da quinta e 12h da sexta e entre as 14h do domingo e 12h da segunda-feira. Nos demais períodos, estão previstos trabalhos na região de Carazinho e Santo Antônio do Planalto, Fontoura Xavier, Triunfo e entre Nova Santa Rita e Canoas.

Nas BRs 101, 448 e Freeway, os serviços serão executados no contrafluxo nos dias de maior movimento de ida e retorno do litoral. Os motoristas que utilizarem o trecho concedido da BR-101 devem ficar atentos ao desvio de trânsito no km 35, em Três Cachoeiras, onde o tráfego acontece em pista simples, com mão dupla.

A concessionária da rodovia reforça aos usuários que redobrem a atenção em seus deslocamentos e fiquem atentos à sinalização e velocidade nos locais onde há intervenções sendo executadas. Para informações adicionais e chamadas de emergência, os usuários têm à disposição o serviço Disque CCR ViaSul (0-800-000-0290).

(Marcello Campos)

