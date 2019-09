O Festival de Música de Porto Alegre tem mais uma etapa eliminatória nesta quinta-feira

Às 20h desta quinta-feira, o 14º Festival de Música de Porto Alegre chega à sua segunda eliminatória, reunindo no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga nº 5311, bairro Jardim Botânico) os representantes da Zona Leste da capital gaúcha. Serão defendidas no palco 11 canções, sendo sete da categoria Geral e quatro da categoria Músico de Rua. Já as demais fases ocorrerão ainda neste mês, contemplando Oeste (23) e Sul e Sul (25).

Serão selecionadas três músicas desta vez. Os responsáveis pela escolha são os jornalistas Juarez Fonseca, Carol Zatt, Lucio Brancato, o maestro Tiago Flores e o rapper Piá. A apresentação será comandada pelo radialista Marco “Capu” Fonseca.

A primeira eliminatória contou uma apresentação do grupo Papas da Língua, na estreia em show de sua nova formação. Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, presente na primeira noite do festival, a retomada do evento é um resgate da autoestima dos cidadãos ao permitir que pessoas com menos oportunidades também se destaquem: “É um evento com muita diversidade cultural que já revelou nomes relevantes da música gaúcha”.

Para o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, a música é a linguagem artística mais universal de todas e faz a vida melhor: “Cumprimos o objetivo de trazer de volta um evento tão importante para a cidade”. Já Alfredo Cantalice, presidente da Amrigs (Associação Médica do Rio Grande do Sul), ressalta a parceria com a comunidade e a demostração de comprometimento da entidade com a área cultural.

A finalíssima está marcada para 5 de outubro (sábado), às 18h, no Parque da Redenção. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e vão poder gravar suas produções musicais. Além disso, tocarão na abertura do Réveillon de Porto Alegre.

2ª eliminatória (19 de setembro)

Natã da Silva – Viva (Categoria: Rua) – Bairro Lomba do Pinheiro

João Guarani – Sem palavras – Rua São Sebastião

Bruno Monteiro – Sinto Muito (Categoria: Geral) – Bairro Cidade Baixa

Diego Oliveira – O Conquistador (Categoria: Geral) – Bairro Santana

Henrique Guedes – Te Seguro Gaudério (Categoria: Geral) – Bairro Lomba do Pinheiro

Cristian Sperandir – Lua (Categoria: Geral) – Bairro Petrópolis

Edison Junior – Bote Por Cima (Categoria: Rua) – Bairro Agronomia

Elias da Silva – Canto Da Terra (Categoria: Geral) – Bairro Cristal

Elisa Lima – Brota (Categoria: Geral) – Bairro Boa Vista

Anna Perin – Agridoce (Categoria: Geral) – Bairro Vila Ipiranga

Jean Loregian – Miséria Guarany (Categoria: Rua) – Bairro Farroupilha

3ª eliminatória (23 de Setembro)



– Alice Kraken – Coisas que tu faz – Kids – Santana;

– Andrius Cruz (Ana Júlia) – A nossa canção – Kids – Camaquã;

– Débora Moreira – A vida que me levava – Geral – Centro Histórico;

– Gabriel Romano – Quadro universal – Geral – Tristeza;

– Gabriela Melnick – Arco-íris – Kids – Bom Fim;

– Graziela da Silva – Tranças – Geral – Centro Histórico;

– Halina Simonetti – Até o dia clarear – Kids – Centro Histórico;

– Maria da Costa – Muros pichados – Kids – Passo D’Areia;

– Ricardo Bordin – Bem-te-vi e Bandolins – Geral – Passo D’Areia;

– Sharon Lampert – Beijos vagos – Geral – Santa Tereza;

– Wilson Alano – Vida e meia – Geral – Bom Fim.

4ª eliminatória (25 de setembro)



– Pablo Lanzoni – Rota de navegação – Geral – Petrópolis;

– Gabriel Luzzi – Ventania (Categoria: Rua) – Cavalhada;

– Alan da Rosa – Pastoreio de Oxum – Geral – Hípica;

– Hernesto de Aguiar – Astronauta – Geral – Restinga;

– João Ortácio – Tornado (Categoria: Geral) – Bairro Centro Histórico;

– Luis Souza – Hífen – Kids – Centro Histórico;

– Mauro Kwitko – Deixa O Amor Entrar (Categoria: Geral) – Bairro Rio Branco;

– Gabriel Henriques – Tudo bem – Geral – Vila Ipiranga;

– Alexandre Kumpinski – Cartilagem – Geral – Rio Branco;

– Ágata Borges – Quando era uma menina – Geral – Jardim Botânico;

– Cinésio Teixeira – Grenal – Rua – Hípica;

Premiação

– 1º lugar categoria Geral: R$ 10 mil;

– 2 º lugar categoria Geral: R$ 5 mil;

– 3º lugar categoria Geral: R$ 3 mil;

– 1º lugar categoria Kids (6 a 16 anos): R$ 3 mil;

– 1º lugar categoria Músico de Rua: R$ 10 mil;

– Melhor Torcida: R$ 1 mil;

– Melhor Instrumentista: R$ 1 mil.

(Marcello Campos)

