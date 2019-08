O FGTS deve render mais que a poupança

A mesma medida provisória do governo federal que ampliou as possibilidades de saque do FGTS também determinou que a caixa repasse todo o lucro do fundo. A mudança deve fazer a aplicação render mais, superando inclusive a poupança. As informações são do portal G1.

O governo decidiu repassar a totalidade do lucro do FGTS para os trabalhadores. Até o 2018 o repasse era de 50%. MP que liberou os saques também aumentou percentual para 100%.

O dinheiro extra do FGTS vai chegar em diferentes momentos para os brasileiros, mas também será aplicado de diferentes formas. Seja para pagar contas, aplicar em obras ou ajudar no orçamento da casa. Outros já preferem deixar rendendo, guardado.

Rendimento maior

Este é o terceiro ano que o governo divide parte dos lucros do FGTS com os trabalhadores. Até o 2018 era 50%. A última medida provisória – que liberou os saques do FGTS – aumentou esse percentual para 100%. Agora todo o lucro deve ir para as contas de FGTS do trabalhador.

“Hoje, por ter uma remuneração abaixo da devida, é um recurso que o trabalhador acaba não usando na sua potencialidade total”, afirmou Waldery Rodrigues Júnior, secretário da Fazenda do Ministério da Economia.

Nos últimos 19 anos, o FGTS perdeu para a poupança e até para a inflação.

“Com a regra atual, R$ 100 em 2000, aplicados no FGTS, teriam até uma rentabilidade negativa. Ficaria algo como R$ 72 aproximadamente. Com a regra que estamos propondo esse valor vira para algo como R$ 132, R$ 134, superando inclusive a poupança”, disse o secretário.

Uma boa notícia para quem tem dinheiro para guardar. Mas a maior parte dos brasileiros, segundo os economistas, deve mesmo usar esse valor extra para pagar a dívida.

Pagamento de dívidas para mais de um terço

E ele pode fazer a diferença para muita gente. Mais de um terço das pessoas com dívidas atrasadas precisariam de, no máximo, R$ 500 para zerar essa conta.

Na última vez que o governo autorizou o trabalhador a usar os recursos do FGTS, o pagamento de dívidas foi o principal destino do dinheiro. Decisão certa, diz a economista Juliana Inhasz, professora de economia do Insper.

Taxas de juros são elevadas

“As taxas de juros que as dívidas trazem são muito elevadas. Então, certamente deixar esse dinheiro no FGTS vai trazer um rendimento que, óbvio, não é desprezível. Mas é muito, muito menor que a dívida, o crescimento dessa dívida”.

É o que muitos brasileiros pretendem fazer após checar o que possuem de saldo no FGTS passível de saque. Seja para pagar atrasados ou ajudar nas contas de casa.

Deixe seu comentário: