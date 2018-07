O filho da cantora Tina Turner foi encontrado morto

Craig Raymond é filho do saxofonista Raymond Hill, que tocava na banda de Ike Turner. Ele nasceu quando Tina estava com 18 anos, antes do casamento da cantora com Ike. Quando Tina e Ike se casaram, o cantor adotou Craig.

Tina afirmou em 2005, em entrevista a Oprah Winfrey, que Craig sofreu muito diante dos abusos cometidos por Ike contra ela. “Ele sempre olhava para baixo, triste. Um dia, quando Ike estava brigando comigo, Craig derrubou uma porta e disse ‘mamãe, você está bem?’. Eu pensei: ‘por favor, não me bata em casa, não quero que as crianças ouçam’.”

Craig trabalhava como corretor imobiliário na Califórnia. Segundo vizinhos ouvidos pelo site Radar Online, ele era reservado, nunca falava da mãe famosa e não recebia muitas visitas.