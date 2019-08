O filme da produtora de Michelle e Barack Obama estreou em Hollywood

Dois anos e meio depois de deixar a Presidência dos EUA, Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle fizeram sua estreia em Hollywood na quarta-feira (21) com o lançamento do documentário “American Factory”, que se passa na região industrial do Estado de Ohio. A crítica está classificando a produção como convincente e oportuna.

O filme conta o que aconteceu quando uma empresa chinesa assumiu o controle de uma fábrica abandonada da General Motors, sendo o primeiro título de uma parceria entre a Netflix e a Higher Ground, produtora formada no ano passado pelo ex-presidente e a ex-primeira-dama.

Os dois não participam diretamente do filme, mas, neste dia de lançamento, publicaram no Twitter uma conversa com com os diretores da produção, Julia Reichert e Steven Bognar.

“Uma boa história te dá a chance de melhor entender a vida de outra pessoa. Ela pode te ajudar a encontrar pontos em comum. E é por isso que Michelle e eu nos envolvemos no primeiro filme da Higher Ground”, disse Obama em uma publicação no Twitter.

O ex-presidente compartilhou um trecho da conversa que o casal teve com os diretores do documentário, Steven Bognar e Julia Reichert. O material completo, de dez minutos, também está na Netflix.

“Queremos que as pessoas consigam sair de si mesmas e experimentem e entendam as vidas de outras pessoas”, disse Obama aos diretores em um vídeo promocional lançado pela Netflix. O ex-presidente ainda afirmou que “uma boa história te dá a chance de melhor entender a vida de outra pessoa. Ela pode te ajudar a encontrar pontos em comum.”

O documentário segue as vidas de milhares de trabalhadores demitidos de seus empregos na indústria automobilística em Moraine, Ohio, na recessão de 2008. Alguns deles foram contratados seis anos depois pela empresa chinesa Fuyao Glass America para fabricar vidros automotivos na mesma fábrica.

O jornal Washington Post chamou “American Factory”, que chegou à Netflix na quarta-feira, de “um veículo perfeito para a missão (da Higher Ground) de trazer histórias de grupos sub-representados”.

Podcasts

Em junho, Barack e Michelle entraram na crescente onda dos podcasts, anunciando uma parceria de vários anos com o serviço de streaming Spotify para produzir podcasts exclusivos.

Na parceria, os Obamas irão “desenvolver, produzir e emprestar suas vozes” para selecionar podcasts que serão distribuídos por todo o mundo, disseram o Spotify e a empresa de produções dos Obamas, Higher Ground, em nota conjunta.

A Spotify, maior serviço de streaming de música do mundo, com mais de 217 milhões de usuários mensais ativos, distribuirá os podcasts para audiências no mundo todo, disse a nota.

Os podcasts se tornaram um grande negócio nos últimos cinco anos, com assuntos desde histórias de crime verdadeiro como Dirty John, para assuntos de atualidades The Daily, política Pod Save America e de comédia 2 Dope Queens.

O número de norte-americanos ouvindo podcasts saltou 35% nos últimos três anos com o crescimento de conteúdo, de acordo com um estudo de 2018 feito pela empresa de dados de consumidores statista.com. O Spotify comprou três empresas de podcast neste ano e já disse que reservou pelo menos mais 500 milhões de dólares para aquisições de podcasts.

