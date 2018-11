O filme “Gladiador” ganhará sequência sob a direção de Ridley Scott

Gladiador, um dos mais aclamados longas no início dos anos 2000, irá ganhar uma continuação. Segundo o site Deadline, Ridley Scott – diretor do original – estará sob o comando da sequência ao lado do roteirista Peter Craig, que trabalhou nos filmes “Jogos Vorazes” e “Top Gun: Maverick”.

Apesar do fim de Maximus, personagem de Russell Crowe, astro do primeiro filme, ter sido decidido, a nova história mostrará como Lucius – filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Commodus (Joaquin Phoenix) – teve sua história afetada pela trajetória do Gladiador original.

Gladiador recebeu 11 indicações ao Oscar quando foi lançado em 2000 e levou cinco estatuetas, incluindo a de Melhor Ator para Russell Crowe. Discussões sobre uma possível sequência já haviam sido levantadas em 2017, quando Ridley Scott foi perguntado sobre o assunto durante uma entrevista e não descartou a possibilidade, mas nada estava certo até então.

