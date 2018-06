O filme Jurassic World 2 já chegou a 2 milhões de espectadores no Brasil

O filme Jurassic World 2, que estreou na última quinta-feira, liderou a bilheteria desta semana no Brasil, chegando a cerca de 2 milhões de espectadores e 33,4 milhões de reais de renda.

O longa protagonizado por Bryce Dallas Howard e Chris Pratt arrecadou 15,8 milhões de reais só o fim de semana, levando 871.253 pessoas às salas de cinema. Os dados são da empresa especializada comScore.

O longa, porém, teve uma pré-estreia bombada na semana anterior — quando passou em 1.498 salas, o mesmo circuito de agora, depois da estreia –, o que ajuda a explicar os impressionantes números de bilheteria e público acumulados.

A segunda produção que mais arrecadou no fim de semana foi o filme Oito Mulheres e um Segredo, com 2,7 milhões de reais de bilheteria e público de 148.512 pessoas. O terror Hereditário aparece em terceiro lugar, com arrecadação de 1,4 milhão de reais e público de 89,598 pessoas. Deadpool 2 e Do Jeito que Elas Querem chegam na 4ª e 5ª posição, respectivamente.

Jurassic World: Reino Ameaçado também liderou a bilheteria americana — a arrecadação nos EUA foi de 150 milhões de dólares no fim de semana. No mundo todo, o longa já chega aos 711 milhões de dólares.

Os Incríveis 2 (com 80 milhões de dólares) e Oito Mulheres e um Segredo (com 11,6 milhões de dólares) completam o top 3 nos Estados Unidos.

Terror e sentimento

Está provado, empiricamente, que a plateia não se cansa de ver dinossauros despedaçando entre os dentes os planos temerários dos homens e mulheres que pretendem fazer uso deles: com mais de 1,6 bilhão de dólares arrecadados em 2015, Jurassic World é a quinta maior bilheteria da história – e Jurassic World: Reino Ameaçado deve ir pelo mesmo caminho. Com uma diferença.

Além de oferecer espetáculo (e a primeira metade, em que um vulcão destrói com estrondo o paraíso dos dinossauros na Isla Nublar, é verdadeiramente espetacular), o filme dirigido pelo espanhol J.A. Bayona quer provocar sentimentos. Bayona, de O Impossível e Sete Minutos Depois da Meia-Noite, leva a história para um terreno inexplorado na série: aqui não são os homens que vão até os dinossauros, mas os dinossauros que vão até o território humano, assombrando uma imensa mansão gótica no norte da Califórnia. O matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) avisa, e dá a senha para o próximo filme: agora, sim, é que o mundo jurássico vai começar de verdade – e ele vai ser um terror.

Cenas inusitadas e spoilers

Na primeira cena, dois homens estão à procura de ossos de dinossauros debaixo d’água no antigo local do parque Dino. Um deles parece muito nervoso. O outro diz: “Relaxe, qualquer coisa aqui estará morta agora.” Adivinha quem é comido por um dinossauro faminto quase que imediatamente?

Além disso, esses caras que operam um veículo submarino estão vestindo roupas normais. Um deles está em uma camisa havaiana. Não sabemos em relação a vocês, mas se nós estivéssemos indo em umas expedição no fundo do mar, talvez usássemos um equipamento de mergulho, um tanque de oxigênio de emergência, alguma coisa.

Em um determinado momento, o nerd do filme demora cerca de dois minutos para que os sistemas informáticos complexos voltem a funcionar. Entendemos, ele é um gênio. Mas onde exatamente nesta ilha fica a rede elétrica? Como ainda há eletricidade neste lugar?

Em outro ponto, Chris Pratt — extraordinário treinador de velociraptor — é imobilizado por um dardo tranquilizante e deixado para morrer. Então um vulcão explode. Mesmo que ele não consiga mover seus membros, ele se arrasta para longe da lava fluindo.

Depois, Pratt dá um salto mortal através da boca de um T. Rex. De alguma forma, Pratt conseguiu desenvolver capacidades semelhantes as dos Navy SEAL. O homem foge da lava, atira uma arma enquanto mergulha e dá socos nas pessoas enquanto passa correndo por elas.

Os filmes “Jurassic Park” seguem fielmente um tema central: os humanos acham que podem lidar com esses dinossauros; esses dinos mostram o contrário.

