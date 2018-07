O filme sobre a vida de Suzane von Richthofen mira fatos que antecederam o assassinato dos seus pais, diz o diretor

O filme que contará a história de Suzane von Richthofen, previsto para o ano que vem, se concentrará mais no contexto do que nas consequências de seu crime – um dos mais lembrados casos policiais do Brasil.

Quem toca o projeto é o diretor Mauricio Eça. Em seu currículo, há o emblemático clipe de “Diário de um detento”, dos Racionais MC’s, e os dois filmes da franquia infantil “Carrossel”.

Da turminha de Maria Joaquina e Cirilo, ele partiu direto para “A menina que matou os pais”, anunciado na semana passada, com eco nas redes sociais. Com roteiro pronto, Eça diz que a trama deve mirar fatos que aconteceram antes da morte dos pais de Suzane.

“A história todo o mundo conhece. O que as pessoas não conhecem é o que precedeu a história.”

Presa em Tremembé (SP), Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por ter sido considerada mentora do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002.

Os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, na época seu namorado e cunhado, mataram os dois a pauladas, enquanto dormiam. Há mais de um ano ela tenta a progressão de pena para o regime aberto.

“Fato novo”

A versão para o cinema foi construída com base em arquivos públicos do julgamento dos três envolvidos, desde o crime até a condenação. Detalhes do enredo são mantidos em segredo.

O diretor só diz que pretende abordar os motivos que moveram Suzane, então uma garota de 19 anos. Ele promete “detalhes e discussões nunca antes debatidos sobre o caso”.

“O fato novo é como [o filme] conta a história, e não o que conta”, esclarece a criminóloga Ilana Casoy. Ela assina o roteiro com o escritor de literatura policial Raphael Montes, de “Dias perfeitos”.

Ilana é autora do livro “Casos de família”, sobre a morte dos Richthofen e de Isabella Nardoni. Na pesquisa da obra, ela fez estágio informal na perícia de homicídios, teve contato com juízes e promotores, além de participar de julgamentos e depoimentos.

Por causa da proximidade com o caso, a criminóloga conta já ter sido procurada outras vezes por interessados em uma adaptação para o cinema.

“Ninguém conseguiu fazer até agora, porque ninguém soube como contar. Nós conseguimos achar esse caminho”, diz.

“Temos grupos diferentes de espectadores. Um conhece o caso e vai querer saber como ele será contado. Outro, mais jovem, não acompanhou a repercussão. São públicos complementares.”

Sem sangue

Eça adianta que o filme será um “thriller psicológico de suspense”, mas sem elementos de terror, sangue ou violência explícita. Também afirma não ter a intenção de apresentar Suzane como inocente, e avalia como “um pouco exagerada” a polêmica em torno da produção.

“Vamos mostrar uma história, as pessoas podem pensar o que quiserem. O cinema é isso”, diz o diretor. A roteirista acrescenta:

“Quando falamos em reflexão, as pessoas acham que vamos refletir se a Suzane é inocente ou não. Ela é culpada, foi condenada, o tribunal decidiu. Essa não é a discussão.”

Ainda em busca de investidores para o projeto, Eça aposta na força da história para atrair interesse comercial.

E a pergunta de ouro: quem vai interpretar a protagonista? Outro segredo. A produção está fazendo testes de elenco. O diretor diz ter recebido “dezenas” de mensagens de atores – anônimos e famosos – interessados em participar.

Ele não revela nomes, mas diz que a atriz certa para o papel principal precisa aparentar “ter entre 16 e 18 anos”.

“Para o ator, é um desafio enorme fazer um papel como o da Suzane, já que ninguém sabe responder por que ela fez o que fez. Era uma menina boazinha, quietinha e, de repente, aconteceu aquilo. É uma curva muito forte.”

