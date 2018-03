O fim de semana será de sol e calor em Porto Alegre

O final de semana será de calor intenso em Porto Alegre. Conforme o Sistema Metroclima, uma massa de ar quente ingressa nesta sexta-feira (09) na cidade. Neste sábado (10), o tempo permanece firme.

Para o domingo (11), dia de clássico Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho, a expectativa é de sol e calor. No fim do dia, não se descarta a possibilidade de chuva de verão. No início da próxima semana, o sol aparece com nuvens. Confira a previsão:

Sábado: o sol predomina no decorrer do dia. Nas primeiras horas da manhã, podem ocorrer formações localizadas de nevoeiro. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante leste. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Domingo: o sol predomina ao longo do dia, mas aparecem algumas nuvens. Não se descarta chuva de verão no fim do dia. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante leste. A temperatura terá elevação acentuada, intensificando o calor e o abafamento à tarde. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 36°C e 38°C.

Segunda-feira: o sol aparece com nuvens no decorrer do dia. Ocorrem períodos de maior nebulosidade e não se descarta chuva isolada e passageira. O vento se mantém calmo ou fraco do quadrante Leste/Sul. Mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Terça-feira: o sol predomina ao longo do dia, mas aparecem algumas nuvens. Podem ocorrer formações isoladas de neblina e nevoeiro entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Sul. Mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.