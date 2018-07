O fim de semana terá testes de HIV, sífilis e hepatite C em Porto Alegre

A prefeitura oferece testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C em dois locais, no final de semana, pela unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Neste sábado (21), o trabalho é voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h, no Viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, próximo à avenida João Pessoa, 325, no Centro, em parceria com a ONG Prato Feito. No domingo, 22, o ônibus estaciona no Parque Farroupilha (Redenção), próximo do Monumento ao Expedicionário, das 14h às 18h. Já no dia 29, o ônibus estará no Centro Vida (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132), das 13h30 às 18h. A programação poderá ser cancelada em caso de chuva forte.

Oferecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), o serviço inclui distribuição de preservativos, orientações, dicas de prevenção. Com segurança e privacidade, o resultado dos exames sai em apenas 30 minutos, com dois consultórios para atendimento à população. A equipe é composta por servidores municipais da área da saúde. Após a realização dos testes, as pessoas com casos confirmados de sífilis podem receber tratamento, com a aplicação da primeira dose de penicilina. A forma mais segura de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é usar camisinha na relação sexual.

Fique Sabendo

O objetivo do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. A ideia ainda é que as pessoas diagnosticadas reagentes ao HIV não abandonem o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais.

Na Capital, o projeto é administrado pela Área de Infecções Sexualmente Transmissíveis da SMS. A população também tem acesso a testes rápidos nas unidades de saúde de referência, onde podem ser obtidas orientações e mais informações.

Ampliação do Hospital de Clínicas

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou nesta sexta-feira (20) as obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No evento, que contou com a presença dos ministros da Educação, Rossieli Soares da Silva e da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi assinado o repasse de recursos para a conclusão na obra, no valor de R$ 59 milhões, oriundos do governo federal.

A obra começou a ser realizada em junho de 2014. Os dois anexos que estão sendo erguidos aumentarão a emergência do Clínicas de 1,7 mil metros quadrados para 5 mil metros quadrados. Cada um dos novos prédios terá dois estacionamentos.

Até o momento, 87% da obra está concluída e a expectativa é entregar a ampliação do hospital em dezembro deste ano. Estão sendo realizados acabamentos como pintura, instalação elétrica e esquadrias. A área física do hospital será ampliada em 70%. Serão 150 novos leitos de internação, o que poderá até triplicar a capacidade da emergência.

O problema é que a emergência adulta do Clínicas segue superlotada. Na tarde da sexta-feira eram atendidos 125 pacientes adultos para 41 leitos e 10 crianças para 9 leitos pediátricos. Por isso, estão sendo recebidos só adultos com casos de risco extremo de morte. Ou seja, mesmo triplicando a capacidade, a emergência já recebe este público.

