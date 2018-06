O final de semana tem previsão de chuva no Estado

A Sala de Situação da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitiu, nesta sexta-feira (8), boletim que alerta para chuvas fortes neste domingo (10) e na segunda-feira (11).

Uma área de baixa pressão atmosférica, formada entre o Paraguai, a Argentina e o Oeste gaúcho avança, trazendo chuvas no início do domingo de forma isolada em vários pontos, com destaque para as regiões Central e Leste. Estão previstas pancadas mais fortes em Porto Alegre e no Litoral Norte. Entre domingo e segunda-feira as precipitações se intensificam na Região da Campanha. “Espera-se chuvas que podem ocorrer com forte intensidade, descargas elétricas, rajadas de vento e risco para queda de granizo”, informa o boletim.

Neste sábado (9), o dia deve começar com tempo seco e frio intenso pela manhã. Porto Alegre tem previsão de amanhecer com 7ºC. O sol permanece entre nuvens e terá risco de geadas em pontos isolados. À tarde, as temperaturas devem subir e à noite parte do Estado já pode se preparar para a chegada da chuva. “Com a proximidade da frente, aumenta a umidade durante a madrugada, com risco de chuva na fronteira com o Uruguai e em algumas partes da Região Norte”, diz o meteorologista da Sala de Situação, Fernando Lopes.

Deixe seu comentário: