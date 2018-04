O Flamengo avalia o nome de Renato, mas o técnico não pensa em sair do Grêmio

O Flamengo está atrás de um novo técnico desde a demissão de Carpegiani. Um dos nomes que teve boa aceitação nos bastidores do clube da Gávea foi o de Renato Portaluppi, atual treinador do Grêmio e campeão da Libertadores.

Cautelosa, a direção do Tricolor Gaúcho procurou o comandante após as primeiras sondagens chegarem a Porto Alegre. Renato, que renovou seu contrato com o Grêmio até o fim de 2018 em dezembro do ano passado, reforçou o desejo de permanecer no clube e tranquilizou a cúpula tricolor.

Após mais de dois anos sem trabalhar, Renato Portaluppi voltou ao Grêmio em setembro de 2016. De lá para cá, o Tricolor Gaúcho conquistou a Copa do Brasil em 2016, a Copa Libertadores em 2017 e a Recopa Sul-Americana em 2018.

O Flamengo não confirma quais nomes estão sendo avaliados para substituir Carpegiani, um dos seis nomes demitidos na reformulação do departamento de futebol, na última quinta-feira, após a eliminação na semifinal do Carioca.

Nesta segunda-feira, após a reapresentação do elenco, Carlos Noval será apresentado como novo diretor executivo de futebol. Ele chega para substituir Rodrigo Caetano na função após oito anos trabalhando nas categorias de base.

