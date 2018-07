O Ford KA recebeu um motor mais potente e câmbio automático, para acirrar a disputa de mercado com o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20

Depois de mostrar a inédita versão Freestyle com visual renovado e novo motor em maio, a Ford apresentou nessa terça-feira o restante da linha 2019 do automóvel Ka, compacto que adota as mesmas alterações e ganha credenciais para brigar também com as versões mais caras de Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

As principais novidades que esquentam a disputa no pódio dos modelos mais vendidos no Brasil foram trazidas direto do EcoSport: propulsor 1.5 de 3 cilindros, que rende 26 CV a mais, câmbio automático de 6 marchas e tela multimídia de 6,5 polegadas.

Não é uma nova geração, mas também houve reforço na estrutura para evoluir em teste de impacto (depois de zerar no Latin NCap), mudança no câmbio manual de 5 marchas, redução de ruído e leve melhora no coeficiente aerodinâmico.

Com isso, a família do Ka ficou bem maior, assim como os preços, que chegarão a impressionantes R$ 70 mil.

Ka Hatch S

– 1.0 Manual – R$ 45.490 (era R$ 44.780);

– Principais itens de série: dois airbags, freios ABS, Isofix para cadeirinha infantil, ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica, vidros dianteiros elétricos, ajuste de altura do banco do motorista, banco traseiro bipartido, computador de bordo e roda de aço de 14 polegadas com calota.

Ka Hatch SE

– 1.0 Manual – R$ 45.990 (mesmo preço);

– 1.5 Manual – R$ 51.990 (era R$ 50.190);

– 1.5 Aut. – R$ 56.490 (novidade).

Acrescenta: rádio My Connection, suporte para celular no painel, maçanetas e retrovisores na cor do carro.

Ka Hatch SE Plus

– 1.0 Manual – R$ 48.490 (era R$ 47.390);

1.5 Manual – R$ 54.490 (era R$ 51.690);

1.5 Aut. – R$ 58.990 (novidade).

Acrescenta: tela multimídia sensível ao toque de 6,5 polegadas (Sync 3), duas entradas USB, sensor de estacionamento, vidro elétrico traseiro, faróis de neblina, roda de aço 15 polegadas com calota, retrovisor elétrico.

Ka Hatch Freestyle

– 1.5 Manual – R$ 63.490 (novidade);

– 1.5 Aut. – R$ 67.990 (novidade).

Acrescenta: suspensão elevada, rack de teto, 4 airbags, câmera de ré, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, alarme, roda de liga leve de 15 polegadas, seta integrada no retrovisor, bancos parciais em couro.

Ka Hatch Titanium

– 1.5 Aut. – R$ 68.990 (novidade);

Acrescenta: partida por botão, bancos em couro, 4 airbags, câmera de ré, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, alarme, roda de liga leve de 15 polegadas, seta integrada no retrovisor.

Ka Sedan SE

– 1.0 Manual – R$ 49.490 (era R$ 49.250);

– 1.5 Manual – R$ 55.490 (era R$ 53.750);

– 1.5 Aut. – R$ 59.990 (novidade);

Principais itens de série: dois airbags, freios ABS, Isofix para cadeirinha infantil, ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica, vidros dianteiros elétricos, ajuste de altura do banco do motorista, computador de bordo, roda de aço de 14 polegadas com calota, rádio My Connection, suporte para celular no painel.

Ka Sedan SE Plus

– 1.0 Manual – R$ 51.990 (era R$ 51.290);

– 1.5 Manual – R$ 57.990 (era R$ 56.690);

– 1.5 Aut. – R$ 62.490 (novidade).

Acrescenta: tela multimídia sensível ao toque de 6,5 polegadas (Sync 3), duas entradas USB, sensor de estacionamento, vidro elétrico traseiro, faróis de neblina, roda de aço 15 polegadas com calota, retrovisor elétrico.

Ka Sedan SEL

– 1.5 Manual – R$ 65.990 (era R$ 61.250);

Acrescenta: 4 airbags, bancos parciais em couro, câmera de ré, seta integrada ao retrovisor, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, alarme e roda de liga leve de 15 polegadas.

Ka Sedan Titanium

– 1.5 Aut. – R$ 70.990 (novidade);

Acrescenta: partida por botão e bancos em couro.

Avanço necessário

De acordo com a Ford, a transmissão automática já representa cerca de 30% das vendas no segmento de entrada, e mais da metade dos consumidores destes veículos buscam conectividade.

Isso significa que, até então, o Ka perdia todos estes clientes por não ter a opção sem embreagem e nem a tela multimídia – uma falha que dava vantagem ao HB20 na vice-liderança do ranking de modelos 0 km.

Na linha 2019, o compacto da Ford corrige os erros e ainda dá um passo à frente, oferecendo motor mais potente, bom câmbio automático e conectividade, dentro de uma roupagem levemente renovada.

Outros problemas ainda persistem, principalmente no acabamento interno e no tamanho reduzido do porta-malas, além da falta de controle eletrônico de estabilidade nos modelos mais baratos.

