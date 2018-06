“O foro privilegiado é guarda-chuva da impunidade”, disse a ex-corregedora nacional de Justiça

Presente à audiência, o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, José Robalinho, também se disse a favor do fim do foro. Mas, ao mesmo tempo, defendeu que o benefício deve ser mantido para ministros do Supremo e para o procurador-geral da República.

O foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, é o direito que o presidente da República, ministros, deputados, senadores e governadores – entre outras autoridades – têm de ser julgados nas instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).