O frio aumenta nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

O frio se intensifica nesta sexta-feira (8) em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas mínimas que podem chegar a -5°C e ocorrência de geada, de acordo com a Metsul Meteorologia. Nesta quinta-feira (07), as mínimas no Estado foram registradas em Bom Jesus, -1,5°C, e Vacaria, -0,8°C. Esse foi o sétimo dia deste ano com temperaturas abaixo de zero no RS.

