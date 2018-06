O frio aumenta nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

O frio se intensifica nesta sexta-feira (08) em todo o Rio Grande do Sul, com temperaturas mínimas que podem chegar a -5°C e ocorrência de geada, de acordo com a Metsul Meteorologia. Nesta quinta-feira (07), as mínimas no Estado foram registradas em Bom Jesus, -1,5°C, e Vacaria, -0,8°C. Esse foi o sétimo dia deste ano com temperaturas abaixo de zero no RS.

Já em São José dos Ausentes fez 0,4°C; em Pinhal da Serra, 1,2°C; em Lagoa Vermelha, 1,4°C; em Pinheiro Machado, 1,6°C; em São Sepé, 1,6°C; em Pelotas, 1,7°C; em Santana do Livramento, 2°C; em Quaraí, 2,1°C; em Soledade, 2,1°C; em Passo Fundo, 2,9°C; em São Gabriel, 3°C; e em Cambará, 3,4°C.

Alerta

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta sobre condições favoráveis de geada. O órgão destacou a forte e intensa massa de ar polar em todo o Estado, com a possibilidade de uma queda brusca nas temperaturas até sábado. O frio perde força a partir de domingo (10).

Porto Alegre

Na Capital gaúcha, a temperatura mínima nesta quinta-feira ficou em torno de 5°C, e a máxima não passa dos 15°C em alguns bairros. De acordo com o Sistema Metroclima, nesta sexta-feira o sol predomina com a presença de algumas nuvens. O vento continua calmo ou sopra fraco do quadrante Leste, e o frio segue intenso na madrugada e pela manhã. A temperatura máxima deve ficar em torno de 16°C.

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

Santa Catarina

O amanhecer desta quinta-feira também foi frio em boa parte de Santa Catarina. Conforme a Central NSC de Meteorologia, 42 cidades catarinenses registraram temperaturas abaixo de 5ºC. Urupema, na Serra, teve a mínima do Estado: -3,8°C. Chapecó, no Oeste, registrou 2,5°C. Em alguns pontos do Oeste e da Serra, houve a ocorrência de geada.

Inverno

O inverno, a estação mais fria do ano, com dias mais curtos e noites mais longas, começará às 07h07min do dia 21 de junho e terminará em 22 de setembro, com a entrada da primavera.

