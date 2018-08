O frio deve dar uma trégua a partir desta terça-feira em Porto Alegre

Ainda sob influência de uma massa de ar polar, o Rio Grande do Sul registrou mais uma madrugada gelada em todas as regiões nesta segunda-feira (27). Porto Alegre registrou temperatura mínima de 3,5°C ao amanhecer no Jardim Botânico e geada em alguns pontos da zona Sul. No domingo (26) foi registrada máxima de apenas 16ºC, de acordo com dados da Defesa Civil.

O frio deve dar uma trégua a partir desta terça-feira (28) quando as temperaturas prometem ficar mais amenas. Na quarta-feira (29) a temperatura máxima pode chegar a 29°C. A chuva só deve voltar a Capital a partir de quinta-feira (30), com volumes elevados.

Confira a previsão do tempo:

Segunda-feira, 27: o dia será claro e ensolarado. O vento permanece calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Norte. A temperatura sobe mais à tarde, mas a madrugada e o amanhecer ainda serão congelantes com risco de formação de geada. Mínima de 3ºC e máxima de 20°C.

Terça-feira, 28: o sol predomina ao longo do dia com amplos períodos de céu claro. O vento continua calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Norte. A temperatura terá elevação mais acentuada à tarde, mas ainda faz frio na madrugada. Mínima de 5°C e máxima de 24°C.

Quarta-feira, 29: o sol predomina parte do dia, mas as nuvens aumentam da tarde para a noite e provocam chuva no fim da tarde e sobretudo durante o período noturno. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Leste/Norte. A temperatura terá elevação mais acentuada e provoca calor à tarde. Mínima de 10°C e máxima de 29°C.

Quinta-feira, 30: haverá muitas nuvens que deixam o céu nublado e provocam chuva em alguns momentos ao longo do dia. Há risco de chuva forte com volumes elevados, principalmente da tarde para a noite. O vento sopra fraco com direção variável. A temperatura sobe menos e fica amena. Mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Sexta-feira, 31: as nuvens predominam e provocam chuva no decorrer do dia. Ainda chove forte ocasionalmente e com volumes elevados. O vento sopra fraco a moderado do quadrante Sul. A temperatura sobe menos e terá menor variação. Mínima de 16°C e máxima de 19°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

Deixe seu comentário: