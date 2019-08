O frio intenso favorecerá a ocorrência de geada e neve em regiões gaúchas nos próximos dias

A chegada de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul favorecerá, nos próximos dias, a ocorrência de geada e neve em algumas áreas do Estado. Esse prognóstico consta no mais recente boletim meteorológico semanal divulgado pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

Nesta sexta-feira, a propagação da massa de ar provoca chuva, com declínio das temperaturas em praticamente todo o território. Como resultado da combinação de ar frio e umidade, mantém-se as chances de queda de neve nas regiões gaúchas do Planalto e da Serra do Nordeste.

Já neste sábado e domingo, a presença de um ar frio e seco deve manter o tempo firme e as temperaturas baixas no Estado, com valores negativos em algumas localidades e formação de geadas na maior parte do mapa.

Para a segunda-feira, a previsão é de que o ar frio comece a perder intensidade, enquanto os termômetros apresentem números em gradativa elevação. Na terça e na quarta-feira, tudo indica que o tempo continue seco, com ocorrência de nevoeiros ao amanhecer.

Os meteorologistas indicam para o início da semana que vem uma grande amplitude térmica, com temperaturas mais baixas no período noturno e valores mais elevados ao longo do dia. As máximas devem ficar próximas de 25°C na maior parte do Estado.

Os volumes de chuva previstos deverão ser inferiores a 10 milímetros nas regiões da Campanha e da Fronteira Oeste. Nas demais áreas do território gaúcho, os totais esperados devem oscilar de 10 a 20 milímetros na maioria dos municípios, podendo ficar acima de 25 milímetros no Vale do Rio Pardo e também na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Campanha do Agasalho

E já que o assunto é o frio no Rio Grande do Sul, vale lembrar que a Campanha do Agasalho de 2019 prossegue com ações de arrecadação de donativos em todo o Estado. Em Porto Alegre, onde a prefeitura também participa da iniciativa com uma edição municipal, um dos próximos eventos de reforço está marcado para este sábado.

Ao longo do dia, quem for ao parque de diversões Tupã (instalado entre as avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas, próximo ao Shopping Praia de Belas e em frente ao Parque Marinha do Brasil) poderá contribuir para a iniciativa entregando roupas infantis no ponto de coleta montado no local.

A direção do estabelecimento decidiu aproveitar o aumento de público no fim-de-semana para angariar itens e estimular as pessoas a participarem da ação social: segundo a administração municipal da capital gaúcha, milhares de crianças que estão precisando de agasalhos são beneficiadas pela campanha.

Com 42 anos de funcionamento, o Tupã é um tradicional espaço de diversão que eventualmente ocupa esse endereço no bairro Menino Deus. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, ali está mais de 1 tonelada em equipamentos de última geração e mais de 200 mil lâmpadas, proporcionando um show de som, luz e cores.

(Marcello Campos)

