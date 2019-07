O frio permanece no RS neste sábado

E o frio continua! A massa de ar polar que passa sobre o Estado permanece e mantém o dia frio ao longo deste sábado (6), com perspectiva de temperaturas negativas principalmente em municípios da Serra e da Região Norte. No entanto, ao decorrer da tarde o tempo fica firme e o sol aparece entre nuvens em diversas regiões.

De acordo com a MetSul Meteorologia, as regiões Oeste e Noroeste devem ter as menores mínimas, por conta do tempo seco. O sábado também terá condições para ocorrência de geada em quase todo o território gaúcho, com exceção do Litoral. Ventos devem seguir fortes ao longo do dia, e a ressaca segue nas áreas litorâneas. Em Porto Alegre, mínima será de 3°C, e máxima não passa dos 12°C. Dia será ensolarado, sem presença de nuvens.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 6°C / 13°C

Caxias do Sul -2°C / 8°C

São José dos Ausentes -5°C / 5°C

Santa Rosa -5°C / 12°C

Passo Fundo – 2°C / 9°C

Bagé 0°C / 11°C

Deixe seu comentário: