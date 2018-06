O frio prossegue na próxima semana no Rio Grande do Sul

O frio permanecerá na próxima semana em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Meteorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Neste sábado (09), o predomínio da massa de ar seco e frio mantém o tempo firme, com previsão de temperaturas próximas de 0°C ou negativas em vários municípios gaúchos, além de formação de geadas em todas as regiões.

Entre o domingo (10) e a segunda-feira (11), o deslocamento de uma área de baixa pressão provocará chuva em todo Estado, com risco de temporais, rajadas de vento e eventual queda de granizo em áreas isoladas.

A partir de terça-feira (12), o ingresso de uma nova massa de ar frio e seco afastará a nebulosidade, com redução acentuada das temperaturas e formação de geada na maioria das regiões. Os volumes de chuva esperados devem oscilar entre 30 e 50 milímetros em praticamente todas as regiões, podendo superar os 70 milímetros nas Missões, Região Central e parte da Campanha.

Temperaturas negativas

Pelo menos oito municípios gaúchos registraram temperaturas negativas nesta sexta-feira (08), segundo a Metsul Meteorologia. Esse foi o oitavo dia do ano com mínimas abaixo de zero no Estado. A mínima no RS foi registrada em Soledade: -3,3°C. Em Vacaria, fez -2,6°; em Santa Rosa, -2,2°C; em Canela, -2,1°C; em Bom Jesus, -1,7°C; em São José dos Ausentes, -0,3°C; em Cruz Alta, -0,2°C; e em Farroupilha, -0,1°C.

A temperatura mínima na Região Metropolitana de Porto Alegre nesta sexta foi de 3,1°C no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Em Porto Alegre, fez 6,2°C. Neste sábado, o frio segue intenso no Rio Grande do Sul com marcas perto das registradas nesta sexta na maioria das cidades. Porto Alegre pode ter temperaturas ao redor de 3°C ou 4°C.

No entanto, à tarde, a temperatura sobe bastante neste sábado, com marcas ao redor de 20°C na Capital e em vários municípios do interior. No domingo (10), o tempo muda com chuva, raios e risco de granizo devido a uma frente quente no decorrer do dia.

