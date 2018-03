O fundador da Amazon Jeff Bezos lidera a lista dos homens mais ricos do mundo

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, apareceu nesta terça-feira (6) no topo da lista anual das pessoas mais ricas do mundo divulgada pela revista Forbes, com uma fortuna de 112 bilhões de dólares. As informações são da agência de notícias Efe e do portal de notícias G1.

Bezos faturou 39,2 bilhões de dólares no último ano, o maior ganho nesse período registrado pela Forbes, que o destaca em seu artigo como “a única pessoa” que aparece com uma “fortuna de 12 dígitos”.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, que liderou a lista dos mais ricos 18 vezes nos últimos 24 anos, ficou em segundo lugar com um patrimônio de US$ 90 bilhões, US$ 4 bilhões a mais que no ano anterior.

A Forbes afirma que a distância em dólares que separa Bezos e Gates, focado há anos nos trabalhos filantrópicos, é “a mais ampla entre os dois primeiros colocados registrada desde 2001”.

Em terceiro na lista aparece outro norte-americano, o investidor Warren Buffet, com uma fortuna de US$ 84 bilhões; e em quarto lugar está o francês Bernard Arnault, que subiu sete posições e volta a ser o europeu mais rico, com US$ 72 bilhões.

Com US$ 71 bilhões, o criador do Facebook, Mark Zuckerbergm fecha o top 5 dos mais ricos à frente do espanhol Amancio Ortega, fundador da loja de roupas Zara, que perdeu US$ 1,3 bilhão e ficou em sexto lugar, com uma fortuna de US$70 bilhões.

Na lista, que inclui 2.208 pessoas de todo o mundo com uma fortuna mínima de US$ 1 bilhão, há 259 novos nomes e 121 que já apareceram anteriormente e ficaram de fora no ano passado devido às perdas e a fatos políticos, entre eles dez poderosos árabes.

A Forbes inclui entre os seus novos ricos os primeiros bilionários das criptomonedas; dois empresários canadenses da indústria de brinquedos: Ronnen Harary, da Hatchimals, e Anton Rabie, da PAW Patrol; os norte-americanos Niraj Shah e Steve Conine, que fundaram loja virtual Wayfair; e Lynsi Snyder, herdeira de 35 anos que dirige a rede de fast-foods In-N-Out Burger.

Mulher mais rica e mais jovens

A norte-americana Alice Walton, filha de Sam Walton, fundador do Walmart, é a mulher mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 46 bilhões. No ano passado, ela era a segunda do ranking, atrás da francesa Liliane Bettencour, herdeira da gigante de cosméticos L’Oréal, que morreu em 2017.

Já o bilionário mais jovem do mundo é a norueguesa Alexandra Andresen, de 21 anos. Ela e a irmã Katharina Andresen, de 22 anos, têm cada uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão. Elas são donas de 42% da empresa de investimentos da família Ferd.

