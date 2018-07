O fundador da Amazon quer que o homem volte à Lua em cinco anos

A Blue Origin, empresa de viagens aeroespaciais privadas do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, quer colocar o homem de volta na lua 51 anos após a missão Apollo 17, realizada em 1972 e a última vez que seres humanos caminharam pelo satélite natural da Terra. As informações são do portal de notícias UOL.

Na última semana de junho, A.C. Charania, diretor de desenvolvimento da Blue Origin, afirmou que a companhia planeja uma missão de aterrissagem lunar antes de 2023. Tal feito “permitiria o retorno do homem à Lua”, segundo o funcionário da companhia de Bezos declarou ao site “GeekWire”.

A previsão feita durante a conferência NewSpace, realizada pela Space Frontier Foundation, é mais otimista que a última vez que Bezos comentou os planos da Blue Origin. Ao jornal The Washington Post, jornal que ele é dono, o bilionário declarou em 2017 que a ideia era realizar a colonização da lua a partir da metade da próxima década – pelo visto o projeto foi acelerado.

O plano é tocado com auxílio da Nasa (a agência espacial norte-americana), que investiu para que Blue Origin realizasse pesquisas sobre a lua. A empresa privada não é a única interessada na colonização lunar, já que a SpaceX, de Elon Musk, também tem planos para tal.

A própria Nasa, além de agências espaciais da China e Rússia, também têm projetos semelhantes.

