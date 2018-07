O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, se tornou a terceira pessoa mais rica do mundo

Mark Zuckerberg, co-fundador da Facebook, superou Warren Buffett como a terceira pessoa mais rica do mundo, consolidando ainda mais a tecnologia como a maior criadora de riqueza. Zuckerberg, que está apenas atrás do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do co-fundador da Microsoft, Bill Gates, superou Buffett na sexta-feira (6), enquanto as ações do Facebook subiram 2,4%, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

É a primeira vez que as três pessoas mais ricas do ranking fazem fortuna com a tecnologia. Zuckerberg, de 34 anos, agora vale US$ 81,6 bilhões, cerca de US$ 373 milhões a mais do que Buffett, o presidente e CEO da Berkshire Hathaway, de 87 anos.

A ascensão de Zuckerberg foi impulsionada pela adoção contínua do Facebook, o gigante das redes sociais que se livrou das consequências de uma crise de privacidade de dados que atingiu suas ações, elevando-as para US$ 152,22 em um patamar de oito meses em 27 de março. Na semana passada, teve recorde de US$ 203,23.

As fortunas da tecnologia representam cerca de um quinto dos mais de US$ 5 trilhões em riqueza rastreados pelo índice Bloomberg, mais do que qualquer outro setor. O ranking, que acompanha as 500 pessoas mais ricas do mundo, é atualizado após o encerramento de cada dia de negociação em Nova York.

Buffett, que já foi a pessoa mais rica do mundo, está no ranking graças a suas doações de caridade, que ele deu início em 2006. Ele doou cerca de 290 milhões de ações da Berkshire Hathaway Classe B para instituições de caridade, a maior parte para a fundação de Gates. Essas ações valem agora mais de US$ 50 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. Zuckerberg prometeu doar 99% de suas ações no Facebook durante sua vida.

Drones

O Facebook anunciou no mês passado o fim de um dos seus mais audaciosos projetos. Criado em 2014, o Áquila pretendia distribuir sinal de internet por meio de drones alimentados por energia solar voando em altas altitudes. Nesses quatro anos, avanços foram feitos, mas o projeto não foi capaz de desenvolver um sistema funcional. Agora, a companhia aposta em parcerias com empresas do setor aeroespacial para manter vivo o sonho de conectar todo o planeta.

O Áquila pretendia desenvolver aeronaves autônomas que voassem em grandes altitudes, capazes de se manter no ar por longos períodos, entre 60 e 90 dias, ininterruptamente. Em um dos testes, o avião quebrou uma das asas ao pousar. No último, em maio do ano passado, o avião decolou, voou por 1 hora e 46 minutos e pousou com sucesso.

Mas a produção de um modelo viável ainda está distante e outras companhias tradicionais do setor aeroespacial, como a Airbus, desenvolvem projetos similares. “Dados esses desenvolvimentos, nós decidimos não projetar ou construir nosso próprio avião”, explicou a companhia, em comunicado.

O objetivo era utilizar essas aeronaves para distribuir sinal de internet para regiões não cobertas pelas redes em terra, levando conexão para 4 bilhões de pessoas em todo o mundo. Iniciativa similar está sendo desenvolvida pelo Google, mas usando balões de ar em vez de drones.

