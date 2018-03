O fundador do WhatsApp sugeriu que as pessoas deletem suas contas no Facebook

O cofundador do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp Brian Acton fez uma rara demonstração pública nesta quarta-feira (21): em sua conta no Twitter, ele sugeriu a qualquer pessoa que deletasse sua conta no Facebook. “É hora #deletefacebook”, disse Acton na publicação, seu primeiro tuíte em um mês.

O comentário é uma das demonstrações mais vigorosas do mercado de tecnologia até o momento, em meio ao escândalo em que o Facebook se envolveu nos últimos dias, depois que reportagens revelaram que a empresa Cambridge Analytica usou dados de 50 milhões de usuários da rede de forma ilícita.

A manifestação ganha peso ainda pois Acton, cuja fortuna está avaliada em 6,5 bilhões de dólares, vendeu o WhatsApp ao Facebook em 2014 por 16 bilhões de dólares. Ele trabalhou junto do Facebook por três anos desde a venda, e deixou o WhatsApp no ano passado para se dedicar a causas sociais e de tecnologia.

Ainda não está claro, porém, se seu comentário se estende ao aplicativo que criou ao lado do ex-colega de Yahoo, Jan Koum, que permanece à frente da empresa. Questionado pelo site The Verge sobre o assunto, Acton não se manifestou ainda sobre pedidos de entrevistas – o mesmo vale para o Facebook ou WhatsApp.

No mês passado, porém, ele investiu 50 milhões de dólares no Signal, um aplicativo de mensagens criptografadas que tem sido considerado uma alternativa independente ao WhatsApp. Acton, porém, não é o primeiro ex-executivo do Facebook a criticar sua ex-empresa – o mesmo já aconteceu com o ex-diretor de crescimento Chamath Palihapitiya e com o primeiro presidente da empresa, Sean Parker.

Pedido de desculpas

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, pediu desculpas sobre o caso envolvendo o vazamento de dados com a consultoria Cambridge Analytica. “Nós cometemos erros, temos que fazer mais e precisamos avançar e fazer isso”, afirmou.

As declarações foram dados em um post no perfil de Zuckerberg na rede social, na primeira vez que falou sobre a crise institucional que fez o Facebook perder quase 50 bilhões de dólares em valor de mercado em dois dias.

No último dia 18, o Facebook informou que está investigando o vazamento de dados provocado por uma empresa britânica que trabalhou para a campanha de 2016 do presidente americano, Donald Trump. A empresa de consultoria Cambridge Analytica manipulou informação de mais de 50 milhões de usuários da rede social nos Estados Unidos.

A companhia obteve as informações em 2014 e as usou para construir uma aplicação destinada a prever as decisões dos eleitores e influenciar sobre elas, segundo revelaram neste sábado os jornais “London Observer” e “New York Times”.

