O fundo cambial foi a melhor aplicação de março

Pelo segundo mês consecutivo, os fundos cambiais ofereceram o melhor ganho ao investidor. Em março, de acordo com dados da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), esse tipo de aplicação rendeu 1,98% até o último dia 26. No mês, o dólar comercial acumulou valorização de 1,85%.

Na lanterna do ranking de investimentos, ficaram as aplicações na Bolsa: os fundos de ações índice ativo, que tentam superar o Ibovespa, recuaram 0,10% até dia 28. Já o índice de referência da B3, apesar da alta de 1,78% nesta quimta-feira, fechou março estável.

“As dúvidas sobre as eleições no Brasil, assim como as incertezas sobre os efeitos da guerra comercial travada por Donald Trump (o presidente americano) são as incertezas que estão ajudando na valorização do dólar neste momento”, explica Reginaldo Galhardo, gerente da Treviso Corretora de Câmbio.

Incerteza e insegurança também são as causas apontadas por Luiz Roberto Monteiro, operador da corretora Renascença, para justificar o fraco desempenho da Bolsa.

Os chamados fundos de ações livre, nos quais o gestor tem liberdade para alocar recursos em papéis que considera ter maior potencial de valorização, registraram ganho de apenas 0,73% no mês, segundo dados da Anbima.

Para os investimentos na renda fixa, os ganhos em março foram bem modestos. Isso, ressaltam especialistas, decorre do fato de a Selic (a taxa básica de juros) da economia brasileira estar em mínimos históricos. Em março, o Banco Central reduziu a Selic de 6,75% para 6,5% ao ano.

Os fundos de renda fixa, por exemplo, ofereceram ganho de 0,44% no mês, enquanto a tradicional caderneta de poupança deu retorno de 0,39%.

“O comportamento dos rendimentos destes fundos dependerá da política de juros do Banco Central e da participação de títulos prefixados e indexados à inflação em suas carteiras”, afirmou o administrador de investimentos Fabio Colombo.

