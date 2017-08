O furacão Harvey deixou 38 mortos nos Estados Unidos

Mesmo tendo sido rebaixado a tempestade, o furacão Harvey, que na sexta-feira atingiu o estado do Texas, deixando inundações sem precedentes, provocou 38 mortes direta ou indiretamente, segundo informaram nesta quarta-feira (30) as autoridades americanas. Teme-se que o número de mortos cresça à medida em que as águas baixem e se tenha acesso às zonas inundadas.

Cerca de 32.000 pessoas foram forçadas a irem para abrigos desde que a tempestade de movimentação lenta atingiu solo próximo a Corpus Christi, Texas, como o furacão mais poderoso a atingir o estado em mais de 50 anos. Nesta quarta-feira, o Harvey passou a inundar uma faixa de costa de Port Arthur, Texas, a Lake Charles, Louisiana.

Entre as mortes mais recentes houve relato de duas pessoas que se afogaram enquanto dirigiam por águas altas perto de Simonton, no Texas, 40 quilômetros a oeste de Houston, disse o major Chad Norvell, do escritório do xerife do condado de Fort Bend, no Twitter.

Uma emissora de televisão de Houston informou que uma criança pequena foi varrida pelas águas da enchente enquanto seus pais estavam dirigindo de Houston em direção a Louisiana na Rodovia 150. A polícia no condado de Harris, onde fica Houston, disse que 17 pessoas continuavam desaparecidas.

As enchentes fecharam a maior refinaria de petróleo do país, em Port Arthur, no golpe mais recente à infraestrutura energética dos Estados Unidos, que interrompeu fornecimentos globais de combustível e fez com que preços da gasolina subissem. A Moody’s Analytics estima que o custo econômico do Harvey para o sudeste do Texas seja de 51 bilhões a 75 bilhões de dólares (180 a 230 bilhões de reais), ranqueando-o entre as tempestades mais custosas da história americana.

“O pior ainda não terminou para o sudeste do Texas no que diz respeito à chuva”, disse o governador Greg Abbott, se referindo à área que inclui Beaumont e Port Arthur. Ele alertou moradores de áreas atingidas pela tempestade para esperarem que inundações durem até uma semana e disse que a área afetada pela tempestade é maior do que a atingida pelo furacão Katrina, de 2005, que matou mais de 1.800 pessoas em Nova Orleans, e da supertempestade Sandy, de 2012, que matou 132 pessoas em Nova York e Nova Jersey.

A população da área metropolitana de Houston é de cerca de 6,5 milhões, muito acima da população de Nova Orleans na época do Katrina. Abbott disse que o governo federal concordou em gastar mais para reconstruir a Costa do Golfo do Texas do que havia concordado após as tempestades anteriores.

