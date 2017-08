O furacão Harvey foi rebaixado a tempestade tropical, mas provocou estragos ao chegar nos Estados Unidos

O furacão Harvey perdeu força neste sábado (26), mas ainda ameaça o Estado norte-americano do Texas, segundo o NHC (Centro Nacional de Furacões dos EUA, na sigla em inglês). Mesmo rebaixado para a categoria de tempestade tropical, o fenômeno ainda tem capacidade de provocar inundações “extremamente sérias”, alertou o órgão.

“Uma tempestade dessa magnitude vai causar inundações catastróficas”, apontou o NHC. As chuvas que atingem a região devem se estender pelos próximos dias.

Neste sábado, o prefeito da cidade texana de Rockport, Charles J. Wax, informou que uma pessoa morreu durante o incêndio de uma casa enquanto a tempestade atingia a cidade. Não ficou claro, no entanto, se a vítima morreu como resultado direto do fenômeno. Ainda segundo o prefeito, pelo menos dez pessoas ficaram levemente feridas.

A tempestade também deixou pelo menos 300 mil residências sem eletricidade no Texas. Centenas de casas foram danificadas. Mais de 4 mil detentos de prisões ao sul de Houston foram evacuados das unidades por causa do aumento de nível de um rio da região.

O fenômeno também causa prejuízos à indústria do petróleo. Segundo a imprensa norte-americana, 25% da produção do país, que é concentrada no Golfo do México, está paralisada. Pelo menos 112 plataformas na costa do Texas foram evacuadas.

O furacão Harvey alcançou o território norte-americano às 22h de sexta-feira (25) – meia-noite de Brasília – como um furacão da categoria 4, mas acabou sendo rebaixado nas horas seguintes, até passar a ser considerado uma tempestade tropical.

O chefe da agência federal de emergências dos Estados Unidos, a Fema, avalia que levará anos até que as cidades e localidades atingidas pelo Harvey se recuperem da devastação.

“Este vai ser um longo e frustrante processo sem precedentes para o Estado do Texas”, afirmou à rede MSNBC o diretor da Fema, Brock Long.

De acordo com o governador do Texas, Greg Abbott, a principal preocupação continua sendo com “as inundações dramáticas” no Estado. O governador alertou a população a ficar atenta ao rápido avanço do nível das águas.

Houston

A cidade norte-americana de Houston vai receber de 60 a 91 centímetros de chuva nos próximos dias, afirmou o prefeito Sylvester Turner, neste sábado, geradas pela maior tempestade a atingir o Estado do Texas em mais de 50 anos.

“Isso é sério”, disse Turner em entrevista televisionada, conforme a tempestade tropical Harvey castiga o Texas. “É importante que as pessoas fiquem fora das ruas.”

Turner disse que a cidade está preparada para o que ele descreveu como “grande evento de água”.

Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, que está enfrentando o primeiro desastre natural de seu mandato, disse no Twitter que havia assinado uma declaração de desastre que “libera todo o poder da ajuda do governo” pouco antes de Harvey tocar o solo.

“Vocês estão fazendo um ótimo trabalho – o mundo está assistindo”, disse Trump neste sábado, em um tuíte se referindo à Fema, na sigla em inglês, que coordena a resposta a grandes desastres. (Deutsche Welle e Reuters)

