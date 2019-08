O futuro do Rio Grande do Sul, na visão do governador gaúcho Eduardo Leite

Durante reunião-almoço com cerca de 150 empresários e representantes de entidades em Santa Maria (Região Central), o governador gaúcho Eduardo Leite traçou um diagnóstico fiscal do Rio Grande do Sul e voltou a defender a necessidade de que o Estado supere o que ele classifica de “agenda da crise”.

Dentre as soluções apontadas pelo chefe do Executivo está a responsabilidade fiscal e o ganho de competitividade. “Um Estado economicamente sustentável promove justiça social, induzindo produtividade e desenvolvimento”, discursou.

Ele também voltou a bater na tecla de medidas que considera decisivas, tais como o fim da ST (Substituição Tributária) para o segmento vitivinícola. Essa medida foi anunciada oficialmente nesta semana, motivando elogios de empresários da área e autoridades da Serra gaúcha.

A aprovação dos projetos de privatização das estatais CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), CRM (Companhia Riograndense de Mineração) e Sulgás também esteve na pauta. No que se refere a esse assunto, ele não poupou elogios à Assembleia Legislativa, por conta do apoio da base aliadas aos projetos encaminhados pelo Palácio Piratini.

Por fim, o governador destacou alguns programas estruturantes implementados por sua gestão, a exemplo do “Inova RS”, do “RS Parcerias” e do “RS Seguro”, este último na área de segurança pública: “Nosso Estado olha para o passado com muito orgulho, mas não é possível viver apenas do passado. A gente vive de futuro, expectativa e esperança. É isso que vamos entregar ao final do mandato”.

O encontro, intitulado “Meio-Dia em Pauta”, foi realizado nessa sexta-feira pela Cacism (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria), no Itaimbé Palace Hotel.

Na ocasião, o presidente da entidade, Rodrigo Decimo, agradeceu a presença do chefe do Executivo. Em seu discurso, salientou que as principais reivindicações da região estão ligadas à área de infraestrutura. É o caso da duplicação da rodovia RSC-287, por exemplo.

Gramado

Encerrada nessa sexta-feira após três dias de atividades na Serra Gaúcha, a terceira edição do “Gramado Summit” também recebeu a visita de Eduardo Leite. Com foco na inovação, troca de ideias e conexão entre empreendedores digitais, o evento contou com mais de 4 mil participantes e 100 empresas expositoras, incluindo “startups” e grandes marcas.

Acompanhado do prefeito João Alfredo Bertolucci, o governador gaúcho conheceu de perto os estandes e usou o microfone para se dirigir ao público. Ele avaliou que as grandes riquezas locais não se resumem às suas paisagens, pois é a força de trabalho das pessoas que fazem cidade acontecer. “Gramado é um grande exemplo de sucesso empreendedor e eventos que me enchem de otimismo, confiança e entusiasmo no futuro do Rio Grande do Sul”.

Ele citou, ainda, a criação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, para que o governo do Estado cumpra o seu papel de alavancar a construção de uma nova economia, baseada no empreendedorismo, a tecnologia e inovação.

Em julho, Gramado recebeu em São Paulo o troféu “Cidade Inteligente” de 2019. O feito foi definido pelo prefeito Bortolluci como “um reconhecimento pelo investimento em inovação e que agrega grande valor, de forma não poluente, atraindo grandes cabeças para o município”.

Ao fim de sua fala, o chefe do Executivo recebeu um convite da equipe organizadora do Festival de Turismo de Gramado (a mesma responsável pelo “Gramado Summit”. O evento, um dos mais importantes da área na América Latina, será realizado em novembro.

(Marcello Campos)

