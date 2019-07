“O futuro é feminino”: pai compartilha história da filha que, aos 7 anos, decidiu raspar cabelo

View this post on Instagram

Tudo começou quando estávamos no @mirante9dejulho, Pina deveria ter cinco anos. Vimos descer pela escada uma menina negra, alta, linda, cabeça raspada. Minha filha ficou hipnotizada por aquela mulher, a ponto de a convidar para sentar e tomar um café conosco para nos contar como era ter a cabeça raspada. A mulher nos contou que era difícil e libertador ao mesmo tempo: toda a mulher que raspa o cabelo contraria tudo que esperam dela, imediatamente fica repelente para os homens. Contou ainda que era necessária coragem para uma mulher raspar sua cabeça e se livrar do que os outros esperam de uma mulher bonita e do que é a fonte de sua beleza, segundo parâmetros sociais do que é belo. Pina imediatamente quis raspar a sua. Eu fiquei temeroso: e se acharem que você está doente (como se isso fosse algum mal)? E se te chamarem de menino? E se te chamarem de feia? E se zoarem com você na escola? Excesso de preocupação de um pai obsoleto. Convenci a Pina a raspar apenas a lateral da cabeça, e assim foi pelos últimos dois anos. Pina tem uma amiga em sua classe que por conta de um tratamento para recuperar sua plena saúde tem a cabeça raspada, e prometeu à amiga que rasparia sua cabeça tão logo entrasse em férias, para que ela não fosse mais a única de cabeça raspada na escola. E assim foi. Eu, feministo quente, machistinha resignado, esquerdopata desconstruído, paizão-biscoito, me vi sendo atropelado por essa menina que raspou sua cabeça e se sentiu livre e linda descabelada. Eu, ultrapassado por uma geração de meninxs que serão muito melhores do que eu jamais conseguiria ser, fiquei com sede de futuro. O futuro é realmente feminino, não importa o gênero. Só o feminino nos salvará. Me atropela, Pina.