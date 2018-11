O futuro ministro das Relações Exteriores disse que usará “amor e coragem” para comandar o Itamaraty

Em carta divulgada logo após ter sido escolhido ministro do governo federal que assume o comando do País a partir de janeiro de 2019, o embaixador Ernesto Henrique Araújo afirmou que usará um trecho do jingle da campanha de Jair Bolsonaro à Presidência da República para comandar o Ministério das Relações Exteriores.

“Bolsonaro com amor e com coragem! Esse é o lema do candidato em que sempre acreditei, junto com tantos milhões de brasileiros, e este é o projeto que saiu triunfante da sagrada celebração democrática que são as eleições”, escreveu o futuro titular da pasta em uma carta divulgada na quarta-feira, mesmo dia em que foi anunciado por Bolsonaro em Brasília.

Anunciado nesta semana como o próximo chanceler do governo do presidente eleito, Araújo afirmou sentir-se ‘honrado’ e ‘entusiasmado’ em comandar o Itamaraty. Aos 51 anos, ele compõe o quadro da diplomacia brasileira há 29 anos e atualmente dirige o Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos.

“Pretendo trazer este lema para a instituição a que sirvo com orgulho há quase 30 anos e que é a minha casa, a casa de todos nós, diplomatas brasileiros, e proclamar: Itamaraty com amor e com coragem!”, ressaltou.

Araújo salientou, ainda, que a coragem servirá para promover mudança desejada pelo povo nas urnas. “Coragem para romper inércias e distanciamentos e ser parte do povo brasileiro na criação de um país feliz, próspero, justo, forte e seguro”, anotou.

O diplomata promete aprofundar iniciativas ‘lançadas com competência’ do governo Michel Temer, mas não menciona quais. Ele também garante que lançará outras medidas no campo econômico, cultural, tecnológico e em relações políticas. “Na promoção da democracia e das liberdades fundamentais em todo o mundo”, escreveu.

O futuro ministro promete trazer aportes para o Brasil com “espírito inovador, sem medo de criar, sem medo de ser Brasil”. Assim como Bolsonaro tem dito em seus discursos, ele diz estar consciente da tarefa que o aguarda à frente da diplomacia: “A mão firme e confiante do presidente Bolsonaro nos guiará”.

Antipetismo

Em outubro, uma reportagem da “Folha de S.Paulo” mostrou que Ernesto Henrique Araújo mantinha um blog em que chamava o PT de “Partido Terrorista” e fazia campanha para o então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

Nessa publicação online, ele também atacava o globalismo. “Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista”, apregoou. Segundo ele, o globalismo é “a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural” e “um sistema anti-humano e anticristão”.

Bolsonaro

Jair Bolsonaro justificou que a escolha se deve ao perfil de Araújo e à sua vida pregressa. Ele defendeu que o futuro ministro motive a diplomacia brasileira e incremente o comércio “sem viés ideológico”, em referência contrária à política externa dos governos do PT, de aproximação de países de regimes de esquerda, como Cuba e Venezuela.

O presidente eleito também disse esperar que Araújo tenha iniciativa e que traga brilho para o Ministério das Relações Exteriores. “Com todo o respeito, mas algumas instituições perderam o seu brilho nos últimos anos. Queremos o Itamaraty brilhando”, afirmou.

