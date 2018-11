O Ministério da Educação divulgou o gabarito do Enem

O gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano foi divulgado na manhã desta quarta-feira (14) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao Ministério da Educação. Os cadernos de prova também estão disponíveis. O gabarito pode ser conferido no site https://enem.inep.gov.br/.

É importante lembrar que o número de acertos não representa necessariamente a nota final. Na correção do Enem, é usado um método chamado TRI (Teoria de Resposta ao Item) – modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento. As notas individuais serão divulgadas no dia 18 de janeiro de 2019.

Na segunda-feira (12), o Inep anulou uma das questões da prova de matemática por já ter sido usada em um vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) em 2013, descumprindo os requisitos de ineditismo e sigilo do exame. A autarquia instaurou sindicância para apurar responsabilidades.

O Enem foi aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro domingo, os estudantes fizeram as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo domingo, realizaram as provas de ciências da natureza e matemática.

A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a bolsas em instituições privadas pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) e para participar do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Redação

O tema da redação do Enem deste ano foi a “manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”. O texto das redações do Enem deve ser dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, e desenvolvido a partir da situação-problema e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. O texto dissertativo-argumentativo precisa ser opinativo e organizado para a defesa de um ponto de vista. A opinião do autor deve estar fundamentada com explicações e argumentos.

Veja os temas da redação de edições anteriores do Enem, desde que foi reformulado, em 2009: Enem 2009: O indivíduo frente à ética nacional; Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana; Enem 2011: Viver em rede no século XXI: Os limites entre o público e o privado; Enem 2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI; Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil; Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil; Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira; Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil – neste ano houve duas aplicações do exame; Enem 2017: Desafios para formação educacional de surdos no Brasil.