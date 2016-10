O gaiteiro Borghettinho é atração na 10ª Feira do Livro Infantil

Em função da previsão de chuva marcada para amanhã, sexta-feira (07), às 16h, a comissão organizadora da 10ª Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre decidiu cancelar a edição especial dos Concertos Comunitários Ano XXIX – Homenagem à Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre – executado pela Orquestra Unisinos/Anchieta. No entanto, mantém no palco coberto Francisco José Zaffari, a música do gaiteiro e padrinho da Feira, Renato Borghetti, no mesmo horário.

A programação segue normal até o domingo, 09 de outubro, no Parque Germânia, com as sessões de autógrafos com os autores Angélica Rizzi, Luiz Coronoel e Nilva Ferraro, contação de histórias, atividades circenses, recreacionais e ações educativas.

A 10ª Feira do Livro Infantil, que ocupa uma área de 3 mil metros do Parque Germânia, abrigando estandes de livreiros e editoras, palcos de apresentações e espaços recreativos, tem patrocínio da Cia Zaffari Bourbon – através da Lei Rouanet, Kia Sun Motors, QI Escolas e Faculdade, SC Internacional, Grêmio FPA, Agência Matriz e apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

