O Galaxy Note 8 Microsoft Edition já está à venda na loja virtual da empresa

Em março deste ano, a Microsoft anunciou o lançamento de sua versão do Galaxy S8, da Samsung. A diferença entre o aparelho convencional e a versão da Microsoft está na organização de seus aplicativos proprietários, ganhando uma tela exclusiva para os aplicativos de produtividade da gigante. Agora, a companhia de Redmond (Estados Unidos) disponibilizou também uma versão própria do Galaxy Note 8 em sua loja virtual internacional, intitulada Galaxy Note 8 Microsoft Edition (www.microsoft.com).

Preço

O dispositivo custa US$ 929,99 e mantém as mesmas especificações de hardware do Note 8 original. A mudança segue a mesma linha de como foi feito com o Galaxy S8 Microsoft Edition, aprimorando o software para uma melhor experiência do usuário que conta com os apps da Microsoft, como os do pacote Office, por exemplo, além do Skype.

E com o Microsoft Launcher, que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store da empresa, o usuário ganha um acesso facilitado ao calendário, documentos e atividades. O Launcher também permite abrir arquivos no computador com Windows, utilizando-se a mesma conta da Microsoft configurada no smartphone, o que permite uma maior integração entre o Note 8 do usuário e o seu computador.

