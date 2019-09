O general Augusto Heleno se tornou uma das principais vozes do Palácio do Planalto, diferenciando-se de seus antecessores

A atuação tradicionalmente discreta do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, a quem está subordinada a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), deu lugar a um inédito perfil politizado e ideológico no governo Jair Bolsonaro.

Titular da pasta, o general da reserva Augusto Heleno se tornou uma das principais vozes do Palácio do Planalto, diferenciando-se de seus antecessores. Ele é figura assídua nas transmissões ao vivo feitas pelo presidente no Facebook. No fim de agosto, estreou nas redes sociais.

Seu antecessor no cargo, o general da ativa Sérgio Etchegoyen, ganhou notoriedade em razão das investidas do então presidente Michel Temer no âmbito da segurança pública, como a aplicação de operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) em diversos estados e a intervenção federal no Rio. Ainda assim, em dois anos e meio de gestão, imprimiu uma atuação discreta e diametralmente oposta à adotada por Augusto Heleno em apenas nove meses de governo.

Heleno reconhece mudanças no perfil da pasta. “Cada gestão tem suas peculiaridades, quer seja, dentre outras, pelas personalidades e orientações do presidente e influências das conjunturas nacional e internacional”, disse ele.

De acordo com decreto assinado por Bolsonaro em janeiro, além de coordenar a Inteligência brasileira, é atribuição do ministro do GSI assessorá-lo, com ênfase nos assuntos militares e de segurança, bem como “prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional”.

Convidado para vice

Um dos poucos ministros a despachar no Planalto, um andar acima do gabinete presidencial, Heleno foi inicialmente convidado para ser vice na chapa de Bolsonaro. Ele chegou a aceitar o convite, mas o PRP, partido ao qual estava filiado à época, vetou a coligação. Na sequência, Heleno solicitou sua desfiliação.

Ex-comandante da missão de paz das Nações Unidas no Haiti, o atual ministro do GSI passou a despontar, então, como nome natural para o Ministério da Defesa. “A escolha dos ministros foi do presidente da República, bem como a minha mudança da Defesa para o GSI. Estou plenamente satisfeito e realizado profissionalmente como ministro do GSI, que cumpre um papel relevante na estrutura do governo. O cargo me orgulha e motiva sobremaneira”, disse Heleno.

A estreia do ministro no Twitter, largamente utilizado pelo presidente e seus aliados, ocorreu no dia 20 de agosto, com um elogio à Polícia Militar fluminense por ter “eliminado um delinquente” e “preservado a vida de inúmeros inocentes” na ação que matou o sequestrador de um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Em seguida, classificou sua entrada nas redes como “mundo desafiante”.

Heleno afirma que partiu dele a decisão de entrar nas redes com o intuito de “interagir e compartilhar” seus pensamentos, “na certeza de que o presidente Bolsonaro e seus ministros trabalham, com extrema dedicação, na construção de um novo Brasil”.

O ministro fez questão de enfatizar as métricas atingidas em menos de um mês: são 120 mil seguidores no Twitter e 113 mil no Instagram. Heleno costuma somar mais de 30 mil reações em uma publicação em questão de horas. Nenhum de seus antecessores no GSI fez uso das redes sociais como um instrumento oficial do governo.

