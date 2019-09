O general Hamilton Mourão assumirá a Presidência por cinco dias durante internação de Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão assumirá a Presidência da República por cinco dias (de domingo a quinta-feira), durante período em que o presidente Jair Bolsonaro estiver internado, informou nesta sexta-feira (6) o porta-voz Otávio Rêgo Barros. As informações são do portal G1.

Bolsonaro será submetido no domingo, em um hospital em São Paulo, a uma nova cirurgia para correção de uma hérnia formada na região das intervenções anteriores, motivadas pela facada que recebeu durante um ato da campanha eleitoral do ano passado.

A informação anteriormente divulgada era de que Mourão ficaria na Presidência por três dias (de domingo a terça).

De acordo com o porta-voz, a previsão de internação é de dez dias, mas, segundo Rêgo Barros, os médicos têm expectativa de que Bolsonaro deixe o hospital antes do final desse prazo.

Quando deixa a Presidência da República em razão de viagem oficial ao exterior, Bolsonaro costuma passar o cargo oficialmente a Mourão em uma cerimônia simples e reservada, na Base Aérea de Brasília. Até a publicação desta reportagem, o Planalto não tinha informado se repetirá a formalidade neste sábado.

Nova cirurgia é a quarta

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) passará por uma nova cirurgia no abdome, a 4ª desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018.

Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é corrigir uma hérnia (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores.

A operação é de médio porte e será feita no dia 8 de setembro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, pelo médico Antonio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado ocorrido há quase 1 ano.

“Abrimos três vezes no mesmo lugar. Enfraqueceu”, explicou o médico Macedo.

Em entrevista, Bolsonaro se emocionou. “Eu devo ser submetido a uma cirurgia brevemente… Mas faz parte da vida da gente. Até foi uma passagem na minha vida. Agradeço a Deus por ela, e pela missão que tenho no momento”, declarou aos jornalistas.

Em nota, o hospital informou o médico elogiou a saúde de Bolsonaro, e acrescentou que a hérnia incisional está localizada na parede abdominal, perto da cicatriz da facada, do lado direito, onde foram realizadas três laparotomias.

De acordo com a equipe médica, o pós-operatório vai levar cerca de uma semana. Pelas redes sociais, o presidente disse que deve ficar afastado por aproximadamente 10 dias.

“Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro [Echenique, cardiologista]. Pelo que tudo indica curtirei uns 10 dias de férias com eles brevemente. Bom dia a todos”, escreveu Bolsonaro em suas contas no Facebook e no Twitter.

