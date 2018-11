O general Heleno não será o ministro da Defesa e vai para o Gabinete de Segurança Institucional

O general Augusto Heleno informou nesta quarta-feira (7) que assumirá o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo de Jair Bolsonaro (PSL).

Havia dúvidas se ele iria assumir o Ministério da Defesa ou o GSI. Mas, nesta quarta, após encontro com o presidente eleito na sede da Aeronáutica, ele confirmou a jornalistas que vai para o GSI.

Na terça-feira (6), Jair Bolsonaro afirmou que preferia o general Augusto Heleno como ministro do GSI do que como ministro da Defesa. O presidente eleito já tinha anunciado o general como ministro da Defesa.

O GSI, atualmente comandado pelo general Sérgio Etchegoyen, é o ministério responsável pela coordenação da área de inteligência do governo, ao qual está subordinada a Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Cabe ao GSI, por exemplo, acompanhar questões com “potencial de risco” à estabilidade institucional, fazer a segurança pessoal do presidente da República e prevenir crises. O gabinete fica dentro do Palácio do Planalto, em Brasília.

Após almoço com o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro João Otávio de Noronha, Bolsonaro e Heleno comentaram sobre a decisão de colocar o militar à frente do GSI. Heleno destacou que a escolha da pasta foi uma decisão do presidente eleito.

“Eu estou indo para o GSI, é tão importante quanto o Ministério da Defesa, e foi uma opção do presidente que é quem decide as nossas posições no governo”, afirmou o futuro ministro.

Bolsonaro destacou que tomou a decisão porque deseja ter Heleno ao seu lado no Palácio do Planalto – o chefe do GSI despacha do quarto andar do palácio, enquanto o gabinete presidencial ficar no terceiro.

“Não posso prescindir da presença dele no Palácio do Planalto. Pessoa que representa o equilíbrio, tem vivência muito grande dentro e fora do Brasil, isso é bom para todos nós”, disse Bolsonaro à imprensa.

General Mourão

O vice-presidente eleito, general da reserva Hamilton Mourão, também havia dito que o general da reserva Augusto Heleno será nomeado ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo eleito Jair Bolsonaro. Antes, ele estava confirmado para o Ministério da Defesa.

Mourão disse que é necessário aproveitar melhor as capacidades do oficial. “É uma cabeça brilhante que não pode ser desperdiçada”, disse.

O vice-presidente acrescentou ainda que Bolsonaro conversa com vários nomes e que a possibilidade é que o futuro ministro da Defesa seja um oficial de patente elevada da Marinha. “Para ter equilíbrio”, observou.

General Augusto Heleno

Um dos militares mais próximos de Jair Bolsonaro, o general de exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, 71 anos, chegou a ser cotado para vice na chapa.

Ele participou da elaboração do plano de governo do presidente eleito e também auxiliou na interlocução do candidato do PSL com integrantes da cúpula das Forças Armadas.

Na reserva desde 2011, o general comandou a missão de paz das Nações Unidas no Haiti, foi comandante militar da Amazônia e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Bolsonaro já o anunciou como futuro ministro da Defesa.

Além de Heleno, outros militares tiveram papel de destaque na formulação de propostas de Bolsonaro, como os generais Alessio Ribeiro Souto, na área de educação, e Oswaldo Ferreira, na área de infraestrutura.

