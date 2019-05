O gerente de uma academia do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi preso por furto de energia

Na tarde dessa terça-feira, a Polícia Civil gaúcha prendeu em flagrante o gerente de uma academia na avenida 24 de Outubro, bairro Moinhos de Vento, uma das áreas mais nobres de Porto Alegre. Motivo: furto qualificado de energia, por meio de um medidor adulterado.

Ele recebeu voz-de-prisão de agentes da DRCP (Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio), que chegaram ao estabelecimento (próximo ao Parcão) acompanhados de técnicos da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), que compravaram a irregularidade.

O homem – cuja identidade não foi detalhada à imprensa – manteve-se em silêncio ao ser interrogado sobre a prática proibida, que vinha sendo utilizada para baixar a conta de luz em cerca de 30%. Após pagar uma fiança de R$ 10 mil, ele foi liberado e responderá a processo em liberdade. Já a academia tem até o início da semana que vem para regularizar a sua rede.

Operação Bleacaute

Essa não foi a primeira vez em que um gerente de estabelecimento comercial na região mais elegante da capital gaúcha se complicou por causa desse tipo de “malandragem”. Em maio de 2017, durante a Operação “Blecaute” (a mesma dessa terça-feira), o responsável por uma casa noturna na rua Félix da Cunha foi algemado e conduzido para explicações em uma delegacia.

Na ocasião, a CEEE ajudou o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) a identificar que o consumo de energia registado pelo estabelecimento não era compatível com as suas dimensões e equipamentos – que incluíam duas câmaras frigoríficas, três aparelhos de ar-condicionado, ar central e toda a cozinha.

A checagem de interruptores mostrou então que a casa possuía dois medidores, um dos quais com lacres violados e constando como desligado havia quase um ano. Segundo a CEEE, a ofensiva em parceria com a Segurança Pública gaúcha faz parte de um projeto contra perdas da Companhia, que já recuperou R$ 50 milhões nos primeiros quatro meses deste ano.

Aviso de blitz

Durante fiscalização no quilômetro 237 da rodovia RSC-287, em Santa Maria, um homem foi preso em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Ocupando o banco do carona de um carro abordado em blitz do 2 Batalhão Rodoviário da BM (Brigada Militar), ele estava usando o celular para fotografar a operação, a fim de alertar motoristas por meio de grupos de WhatsApp.

Com o avanço da comunicação por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, tornou-se comum a divulgação de informações sobre blitze de órgãos de segurança, a exemplo da “Balada Segura”. Com isso, muitos têm sido presos por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, crime previsto no artigo 265 do Código Penal brasileiro. A sentença é de um a cinco anos de reclusão, além de multa.

(Marcello Campos)

